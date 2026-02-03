Claudia Leitte X Ivete Sangalo: quem leva a melhor em 7/2, no Carnaval de SP?

O pré-carnaval de São Paulo vai ferver. Neste sábado (7/2), as duas maiores cantoras do axé-music da atualidade aterrissam na capital e na região metropolitana para abrir a folia de 2026. Pela quinta vez consecutiva, Claudia Leitte será a embaixadora oficial do bloco Banda Bicha, em Guarulhos-SP. Já no Parque do Ibirapuera, Ivete Sangalo estreia no comando do trio eletrônico Quem Pede, Pede.

O duelo das gigantes não é só quanto a quem vai arrastar a maior multidão no sábado, entre os paulistas, mas, também, recai na eleição do hit do Carnaval de 2026. Enquanto Claudinha aposta no “Plugin da Bagaceira”, a morena investe pesado em “Vampirinha”.

Em Guarulhos, a loira que foi alçada ao sucesso, em 2001, como vocalista da banda Babado Novo, comanda, pela quinta vez consecutiva, o Banda Bicha. Neste ano, o maior bloco carnavalesco do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil comemora cinco décadas de existência.

Parte do calendário oficial da cidade e com entrada franca, a folia terá início às 11 horas, com concentração no Centro Municipal de Educação (CME) Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734). O pagodeiro Mumuzinho e os Djs Maju Santana e Tovitz também vão se apresentar na programação, que terá, ao todo, 12 horas de duração.

Natural do Rio de Janeiro, mas criada a vida toda na Bahia, Claudinha vai puxar o trio por três horas, contagiando um público estimado em mais de 200 mil foliões. Durante o percurso de cerca de 3 quilômetros, que vai atravessar a avenida Paulo Faccini, com destino ao Bosque Maia, não faltarão sucessos consagrados da artista e o melhor ao axé music.

Na quinta-feira (29/1), a loira lançou a música “Vuco Vuco”, outra de sua aposta para o Carnaval 2026. O repertório também vai abarcar faixas consagradas, como “Destrava”, “Eu, Fevereiro e Você”, “Exttravasa” e “Largadinho” - só para citar algumas das inúmeras canções conhecidas do grande público.

*Segurança e Diversão*

Rodrigo Magalhães, um dos organizadores do Banda Bicha, detalha as novidades da edição deste ano. Para desbancar o trio elétrico de Ivete Sangalo, que se apresenta no Ibirapuera, praticamente, na mesma hora que Cláudia, em Guarulhos, a banda carnavalesca cinqüentenária apostou na ampliação da Área Premium, reservada aos pagantes e que dá direito a abadá oficial, acesso ao espaço gastronômico, banheiros, customização das camisetas e tranças, área kids e a corda:

“O Banda Bicha é bem plural. Trabalhamos sempre para atrairmos as famílias, os jovens, as pessoas da melhor idade, enfim, todos os que curtem o Carnaval e que querem passar o dia com muita alegria, mas, também, com segurança e tranquilidade. Estamos completando meio século de existência e vamos fazer desta edição um grande marco em Guarulhos”, complementa.

Área Premium

Os abadás e os ingressos para quem preferir curtir a folia nas áreas VIPs da Banda Bicha ainda estão à venda na plataforma https://www.tycket.com.br/carnaval-bloco-banda-bicha-2026-07-02.html