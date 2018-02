Exposição ‘É Carnaval’ segue até dia 28 no Centro Cultural Moriconi

A exposição “É Carnaval” continua em andamento e aberto ao público no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro). A mostra, que termina na próxima terça-feira (28), apresenta elementos que retratam a história da maior festa popular do mundo.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura conta com acervo fotográfico e objetos que retratam a história do Carnaval tanto no Brasil quanto em Suzano. Dentre as peças apresentadas estão fantasias, instrumentos musicais e o pavilhão de uma das escolas de samba da cidade de São Paulo que desfilaram pelo Grupo Especial neste ano.

A mostra conta com textos explicativos e é direcionada a pessoas que estejam interessadas em conhecer ainda mais sobre o assunto. Ela fica à disposição do público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A exposição foi aberta oficialmente em 8 de fevereiro (quinta-feira), durante a final do Concurso de Marchinhas Carnavalescas promovido pela Secretaria de Cultura de Suzano. Na ocasião, as 20 melhores canções inscritas foram apresentadas a uma comissão julgadora e espectadores do evento.

Após o término dessa mostra, todas as peças expostas no Centro Cultural Moriconi serão devolvidas aos seus respectivos proprietários, dando lugar à exposição “Como Conviver Juntos”, que abordará questões de gênero e fará parte do calendário cultural do mês de março.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, a iniciativa é uma oportunidade de aproximar homens e mulheres de todas as idades dos elementos que tornam o Carnaval um dos patrimônios culturais do País. “Muitas pessoas têm a chance de conhecer mais detalhes sobre o que faz o Carnaval ser um evento marcante dentro da memória popular, para muito além das festas e do que é apresentado hoje. É mais do que uma turnê didática, é uma reapresentação dos valores culturais da festa”, explicou.

Outras informações sobre a exposição “É Carnaval” podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura de Suzano, pelo telefone (11) 4747-4180.