Poá: Espaço Cultural Opereta recebe neste domingo o musical ‘Jurema’

A história mítica que traz a vida de uma mulher guerreira indígena é destaque no Espaço Cultural Opereta, neste domingo, às 16 horas. A apresentação “Jurema, Uma Lenda, Um Musical”, realizada pelo grupo de artistas da escola Fernanda Moretti – Arte do Movimento, de Mogi das Cruzes. Os ingressos custam R$ 12 e a classificação é livre.

'Jurema – Uma Lenda, Um Musical', conta a lenda e o mito da Cabocla Jurema, a primeira mulher guerreira de sua tribo. No tempo dos primeiros homens, onde a natureza, a vida selvagem e seres humanos dividiam a mesma terra, no meio da floresta sagrada, os membros da tribo Tupinambá encontram um bebê, uma menina, sozinha, deixada a própria sorte.

Eles levam a criança para seus líderes, o Cacique Tupinambá e o Pajé, chefe espiritual da tribo. Contrariando seus costumes, eles adotam a menina como um dos seus, e ao saber que ela foi encontrada embaixo de uma árvore sagrada da tribo chamada Jurema, decidem nomeá-la com o mesmo nome.

Ela cresce com as outras crianças, porém demonstra interesses por atividades não comuns às mulheres da região. Jurema então se torna a primeira mulher guerreira de sua tribo, dominando a caça, a pesca e os segredos de cura e rituais do Pajé, sendo preparada para se tornar uma das líderes dos Tupinambás. A força do feminino rompendo padrões e criando sua própria história é a inspiração e a encenação deste projeto.

OBJETIVO

Com roteiro, trilha sonora e coreografias originais, o objetivo é resgatar os contos populares e aproximar o público da mitologia de seu próprio país, criando novos diálogos e tecendo redes de relacionamentos e intercâmbio cultural.

O trabalho foi motivado por abordar uma tradição muito cultuada nas regiões Norte-Nordeste do Brasil e que, ao mesmo tempo, tem sua importância desprezada pela grande massa. Literatura, interpretação, teatro, cenografia, música e dança em seu grau máximo de diálogo. A trilha sonora original de João Yrapoan e Kelvin Lucas se inspira no cancioneiro popular brasileiro com releituras e adaptações onde músicos e coreógrafo criam em conjunto. A direção é de Cleiton Costa.

O grupo

O elenco é formado por um grupo de artistas que nasceu dentro da escola Fernanda Moretti Arte do Movimento em Mogi das Cruzes, a partir de um projeto cultural de remontar musicais no intuito de proporcionar a experiência aos alunos. Assim surgiu o Núcleo de Musicais Arte do Movimento, dirigido por Costa.