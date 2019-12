Suzano recebe 1º Festival das Lanternas neste sábado

Suzano recebe neste sábado (7) o primeiro Festival das Lanternas, o Tyoutin Matsuri, promovido pelo Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji em prol da manutenção do histórico prédio, uma das principais estruturas da religião oriental no continente americano. O evento, organizado por um grupo de apoiadores e com apoio da administração municipal, será das 11 às 20 horas e promete pratos e bazares típicos e programação musical. A entrada é gratuita.



Há mais de cinco décadas, o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji faz parte da história de Suzano. Foi construído pelos associados e fundado pela família Nishioka, e ainda hoje é um ponto turístico tradicional da cidade. A construção também oferece traçados característicos, sem o uso de pregos em sua estrutura, e é considerado um patrimônio cultural, religioso, histórico, turístico e arquitetônico.

O evento tem a atuação de voluntários, com o apoio da Prefeitura de Suzano, e visa angariar fundos para a manutenção elétrica das instalações, entre outras melhorias. A festa contará com a presença de diversos grupos e artistas que devem se apresentar ao longo do dia: a campeã brasileira de canto japonês, Akemi Okamoto; Banda Lira; Fanfarra da Guarda Mirim de Suzano; Danças Urbanas (Studio Shakese); Dança Cigana (Laura Gimenez); Dança do Ventre (Katia Bastini); Taikô (Bunkyo de Suzano); Muay Thai (CT Tonelli); Karatê (Dojo de Suzano); Judô (Sensei Tochiaki); e Aikidô (Nikkey Dojo de São Paulo), além de aulas de Zumba e Yoga.

Um dos momentos mais esperados é o acender das lanternas, que representa gratidão ao ano que se encerra e prosperidade para o novo ciclo que começa. O ato está previsto para acontecer às 18h15, após solenidade religiosa e o soar do sino. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o evento também é motivo de orgulho para a cidade. “Será uma grande oportunidade para reforçar os aspectos históricos e religiosos que tanto contribuíram para a identidade suzanense”, disse.

O Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji está localizado na estrada dos Fernandes, 1.927, no Jardim Casa Branca.