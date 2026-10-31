As comunidades terapêuticas (CTs) clandestinas representam um grave risco sanitário, social, jurídico e financeiro para as gestões municipais, operando completamente à margem das diretrizes do SUS.



Em 2025, relatório que reúne resultados de fiscalizações em comunidades terapêuticas (CTs) do país apontou a existência de violação sistemática de direitos nesses locais. O documento, elaborado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) junto ao grupo Psicologia e Ladinidades da Universidade de Brasília (UnB).

No País, são situações de agressões físicas, ameaça com armas de fogo, privação de liberdade, castigos e trabalho forçado dentro dessas instituições.



O relatório faz sistematização e análise de fiscalizações já realizadas em comunidades terapêuticas por órgãos públicos, seja da administração direta ou indireta, incluindo conselhos federais de categorias como Psicologia e Serviço Social. “A ideia é ter um olhar panorâmico sobre o que o próprio Estado tem produzido a partir do seu trabalho de fiscalização desses locais”, explicou a advogada.