LANCE LIVRE 31-10-2026

Articulação de André do Prado por Ashiuchi
Uma articulação política está em curso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), liderada pelo presidente André do Prado, eleito senador neste ano, para que o deputado eleito Rodrigo Ashiuchi (PL), seja uma opção como seu sucessor na Presidência da casa.
Bastidores
Os bastidores foram revelados nesta semana pelo portal Metrópoles.
Aliados
No entanto, segundo o portal, deputados e aliados próximos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) relatam ‘incômodo’ com o empenho do senador eleito em liderar conversas sobre sua sucessão no comando da Alesp.
Segunda secretaria
André do Prado busca emplacar também um nome para a Segunda Secretaria da Mesa Diretora.
Rogério Franco
Além de Rodrigo Ashiuchi, o deputado Rogério Franco é outro nome na lista.
Novatos
Pesa contra a dupla o fato de serem novatos na Casa. Dentro da bancada do PL, que terá 27 cadeiras na próxima legislatura, a leitura é que os deputados mais antigos do partido, como Alex Madureira e Thiago Auricchio poderiam ser possibilidades concretas para o posto. É aguardar para ver.
Soldado do partido
O deputado estadual eleito Rodrigo Ashiuchi sempre disse que é um “soldado do partido”. Seguirá, conforme determinação da sigla, sem causar qualquer disputa interna entre os colegas.