Compromisso coletivo

A limpeza urbana é um serviço importante para o funcionamento de uma cidade. Além de contribuir para a organização dos espaços públicos, a coleta adequada de resíduos, a manutenção das vias e a conservação dos rios e áreas verdes têm reflexos diretos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da população. Por isso, os números apresentados pela Prefeitura de Suzano durante audiência na Câmara Municipal ajudam a dimensionar a importância desse trabalho e os desafios que ainda precisam ser enfrentados.
Entre janeiro e outubro deste ano, foram removidas 101 mil toneladas de resíduos no município. Desse total, 72 mil toneladas foram coletadas em domicílios, 18 mil nos ecopontos e outras 11 mil em pontos viciados de descarte irregular. O volume chama a atenção e demonstra a dimensão da estrutura necessária para manter a cidade limpa, especialmente diante da quantidade de materiais descartados diariamente.
Os dados também evidenciam a importância dos ecopontos como alternativa para o descarte adequado. Esses espaços permitem que a população destine determinados materiais sem recorrer a terrenos baldios, calçadas ou margens de rios.
Outro ponto relevante apresentado no balanço foi o trabalho de manutenção e conservação da infraestrutura urbana. A limpeza de milhares de bueiros, a manutenção das redes de drenagem e as intervenções nos rios são medidas que também contribuem para reduzir problemas durante períodos de chuva. A retirada de resíduos e sedimentos dos cursos d'água, por exemplo, favorece o escoamento e integra as ações de prevenção contra alagamentos.
É importante destacar, porém, que a responsabilidade pela conservação da cidade não pode ficar concentrada exclusivamente no poder público. A administração municipal precisa garantir coleta, fiscalização, manutenção e estrutura adequadas, mas a população também tem papel fundamental nesse processo. Descartar corretamente os resíduos, respeitar os dias de coleta e preservar os espaços públicos são atitudes simples que fazem diferença no cotidiano de todos.
Uma cidade limpa e ambientalmente equilibrada não se constrói apenas com grandes operações de zeladoria. É resultado de trabalho contínuo, planejamento, fiscalização e participação dos moradores. O volume de resíduos retirados em Suzano mostra o tamanho dessa tarefa e reforça que cuidar dos espaços coletivos é um compromisso que precisa ser renovado diariamente.