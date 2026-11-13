Compromisso coletivo

A limpeza urbana é um serviço importante para o funcionamento de uma cidade. Além de contribuir para a organização dos espaços públicos, a coleta adequada de resíduos, a manutenção das vias e a conservação dos rios e áreas verdes têm reflexos diretos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da população. Por isso, os números apresentados pela Prefeitura de Suzano durante audiência na Câmara Municipal ajudam a dimensionar a importância desse trabalho e os desafios que ainda precisam ser enfrentados.



Entre janeiro e outubro deste ano, foram removidas 101 mil toneladas de resíduos no município. Desse total, 72 mil toneladas foram coletadas em domicílios, 18 mil nos ecopontos e outras 11 mil em pontos viciados de descarte irregular. O volume chama a atenção e demonstra a dimensão da estrutura necessária para manter a cidade limpa, especialmente diante da quantidade de materiais descartados diariamente.



Os dados também evidenciam a importância dos ecopontos como alternativa para o descarte adequado. Esses espaços permitem que a população destine determinados materiais sem recorrer a terrenos baldios, calçadas ou margens de rios.