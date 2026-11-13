LANCE LIVRE 13-11-2026

Novidades?

Suzano deve esperar novidades? O prefeito Pedro Ishi (PL) e o deputado estadual eleito e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) estiveram no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na tarde de quarta-feira (11), para reuniões com secretários estaduais. Em publicação nas redes sociais, os dois afirmaram que os encontros trataram de projetos para Suzano e o Alto Tietê e anteciparam que há novidades a caminho. Os detalhes, porém, ainda não foram divulgados.





Reforma

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou, nesta quarta-feira (11), os primeiros nomes que vão integrar o secretariado estadual a partir de janeiro de 2027. Marcos Cuerson assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no lugar de Jorge Lima. Já o deputado federal Ricardo Salles ficará à frente da Secretaria da Justiça e Cidadania.





Tecnologia

Outro nome anunciado por Tarcísio foi o de Anderson Ribeiro Correia, atual diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que assumirá a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. As três indicações são os primeiros movimentos na composição da equipe que acompanhará o governador no segundo mandato.





Avanços

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), comemorou a conquista do Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública. A cidade alcançou 99,7% no índice, segundo a publicação, com a maior pontuação do Estado de São Paulo e a sétima do País.





Emprego

Em Arujá, o prefeito Luis Camargo (PSD) destacou o desempenho do município na geração de empregos. Segundo dados do Caged citados pelo chefe do Executivo, a cidade registrou, em setembro, crescimento de 71% no saldo de vagas formais em relação ao mesmo mês de 2025, alcançando o maior resultado do Alto Tietê.