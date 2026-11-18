O projeto de Casamento Comunitário é importante porque garante acesso gratuito ou de baixo custo ao casamento civil para casais em situação de vulnerabilidade econômica, assegurando direitos legais e fortalecendo os vínculos familiares.
Os principais benefícios são a segurança jurídica e direitos civis porque facilita o acesso a direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários, como pensões e proteção social da família.
Há também a inclusão social e cidadania. Reduz barreiras financeiras ligadas a taxas de cartório e cerimônia, democratizando a formalização da união.
Em Suzano, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoveu no sábado (14/11) mais uma edição do Casamento Comunitário, que oficializou a união de 13 casais durante cerimônia realizada no Espaço Sublime Eventos, no bairro Meu Cantinho, que foi viabilizada por meio das parcerias que garantiram a realização da festa e o suporte aos noivos.
A organização da festa e do ato ecumênico contou com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública.
Toda a estrutura que permitiu a realização de mais um Casamento Comunitário foi fruto de um trabalho em conjunto que integrou o Fundo Social, com participação em todas os aspectos relacionados ao evento; o Espaço Sublime Eventos, que proporcionou o ambiente da festa e o buffet; o Espaço K, que recebeu os noivos durante a preparação para o evento; e a OMO Lavanderia, que cuidou dos trajes.
Em Suzano, o projeto do Casamento Comunitário 2026 tem sido um grande sucesso por conta da união de todos os envolvidos. A Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, não mede esforços para garantir a realização desta cerimônia e a recepção aos convidados.
Em muitos municípios e estados, a iniciativa ocorre por meio de parcerias entre prefeituras, tribunais, defensorias, cartórios e iniciativa privada, podendo incluir etapas prévias de orientação jurídica e encontros sobre vida familiar.
O Casamento Comunitário realiza o sonho do matrimônio de pessoas que não possuem condições financeiras para a cerimônia.
Portanto, alguns de seus objetivos são garantir o direito à convivência familiar, consolidar a família como núcleo social básico, assegurar os direitos civis e a proteção jurídica da família e sucessões e promover os direitos humanos.
A ideia dos projetos que realizam casamentos coletivos no País é permitir a oficialização da união sem que as dificuldades financeiras atrapalhem ou mesmo impeçam a cerimônia.
Um projeto de extrema importância que traz benefícios sociais importantes.