O projeto de Casamento Comunitário é importante porque garante acesso gratuito ou de baixo custo ao casamento civil para casais em situação de vulnerabilidade econômica, assegurando direitos legais e fortalecendo os vínculos familiares.



Os principais benefícios são a segurança jurídica e direitos civis porque facilita o acesso a direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários, como pensões e proteção social da família.



Há também a inclusão social e cidadania. Reduz barreiras financeiras ligadas a taxas de cartório e cerimônia, democratizando a formalização da união.



Em Suzano, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoveu no sábado (14/11) mais uma edição do Casamento Comunitário, que oficializou a união de 13 casais durante cerimônia realizada no Espaço Sublime Eventos, no bairro Meu Cantinho, que foi viabilizada por meio das parcerias que garantiram a realização da festa e o suporte aos noivos.

A organização da festa e do ato ecumênico contou com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública.



Toda a estrutura que permitiu a realização de mais um Casamento Comunitário foi fruto de um trabalho em conjunto que integrou o Fundo Social, com participação em todas os aspectos relacionados ao evento; o Espaço Sublime Eventos, que proporcionou o ambiente da festa e o buffet; o Espaço K, que recebeu os noivos durante a preparação para o evento; e a OMO Lavanderia, que cuidou dos trajes.