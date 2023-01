O DS traz reportagem, na edição de hoje, com informações sobre os municípios do Alto Tietê autorizados a receber o 5G.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu autorização de licenciamento e ativações de estações de tecnologia, na faixa de 3,5 GHz, para 78 municípios localizados próximos a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes que já dispõem da tecnologia. Oito cidades da região estão na lista.

A 5G é uma tecnologia muito importante. Combina ganhos de desempenho em diversos aspectos. Além de melhorar o funcionamento geral da internet em dispositivos móveis, viabiliza aplicações antes impensáveis, entre elas a adoção em massa da computação em nuvem, a Internet das Coisas (IoT) e os veículos autônomos.

Segundo especialistas, os principais ganhos de desempenho aparecem em quatro características da rede: elevadíssimas taxas de transmissão, a alta confiabilidade de rede, latência próxima a 0 e alta capacidade de rede.

Segundo a Anatel, a medida abrange municípios onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku, além de já ter começado também o agendamento para instalação de kits receptores à população de baixa renda, entre outras medidas de desocupação da faixa que será usada para o novo serviço.

A oferta do serviço é facultativa às operadoras de telecomunicações detentoras de outorgas e elas é que devem solicitar a ativação para a Anatel. Isso se dá porque a obrigação de estabelecer a tecnologia 5G nessas localidades ainda termina em 2025.

Especialistas afirmam que o 5G é uma evolução da tecnologia de transmissão de dados móveis com baixa latência, isto é, o tempo de resposta do servidor a um dispositivo é mínimo. Para se ter uma ideia, enquanto a latência do 4G é de 50 milisegundos, o 5G pode chegar a menos de 1 milisegundo.

Com isso, o 5G traz grandes oportunidades ao levar internet rápida para vários tipos de dispositivos, como automóveis, instrumentos hospitalares, câmeras e equipamentos de segurança, entre muitos outros – a chamada Internet das Coisas.

Desse modo, o 5G se direciona principalmente a inovações na indústria, com aplicabilidade na área da saúde, agropecuária, segurança, transportes, e muitos outros. O 5G também pode viabilizar a oferta de conexão de banda larga fixa aos domicílios brasileiros sem a necessidade de cabeamento.

A autorização do uso da tecnologia para as cidades da região é, sem dúvida, um grande avanço.

Vai beneficiar milhares de moradores da região.