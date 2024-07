A importância do voto

Quatro anos se passaram e uma nova eleição municipal se aproxima. Em outubro, vamos às urnas para eleger ou reeleger prefeitos e vereadores.

Neste sábado, até o dia 15 de agosto, a Justiça eleitoral permite a realização das convenções e confirmação dos candidatos para o pleito deste ano.

A convenção partidária é uma reunião formal de filiadas e filiados a um partido político, realizada de acordo com as normas estatutárias da agremiação. Essas convenções podem ter duas finalidades: umas, de caráter não eleitoral, são convocadas conforme a necessidade do partido, para a discussão de temas específicos; outras se destinam à escolha de candidatas e de candidatos e à deliberação sobre eventuais coligações em um pleito.

As convenções partidárias para que as legendas e as federações escolham as candidatas e os candidatos que vão disputar os cargos de prefeito e de vereador nas Eleições 2024 podem ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto.

O momento gera desconforto para alguns. O que esperar das eleições? A pergunta é vista como até desrespeito por alguns, outros não sabem responder.

Mas de uma coisa temos de concordar, a eleição é por onde podemos mudar nosso País.

E é através do voto que podemos realizar essas mudanças. O voto foi uma conquista, que antigamente era permitida apenas para homens, brancos e ricos. E isso foi se dissolvendo, permitindo também que negros, indígenas, mulheres e pessoas de baixa renda votem.

Por isso, o DS convoca os leitores do jornal a estudar o seu candidato, ouvir sobre ele ou ela e votar.

Ir às urnas em outubro para garantir a nossa cidadania.

Para conhecer esse candidato é possível pesquisar suas redes sociais, ouvir sua propaganda eleitoral na TV e rádio, ou jogar o nome no Google.

Pesquise por aqueles que apresentem propostas práticas para a solução dos problemas da cidade.