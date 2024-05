78 toneladas de donativos

A ajuda aos desabrigados do Estado do Rio Grande do Sul cresce com a quantidade de campanhas realizadas, seja pelo poder público ou pela rede privada.

Nesta semana, o Governo de São Paulo realizou, por meio do Fundo Social de São Paulo e da Defesa Civil, o envio de 25,4 toneladas de donativos às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A ação é parte da campanha coordenada pelo governo em solidariedade à população gaúcha e que conta com o apoio do Poupatempo, da Sabesp e da Secretaria de Transportes Metropolitanos. No total, 77,2 toneladas em doações já foram transportadas para o Sul do País.

De acordo com o governo estadual, entre os itens transportados nessa remessa estão 22 paletes de água potável, cinco de itens de higiene pessoal, dois com alimentos, três de ração e três de cestas básicas. A campanha humanitária paulista entra agora numa nova etapa, onde a prioridade é o recebimento de doações de cestas básicas e alimentos não perecíveis no prazo de validade para atendimento às necessidades da população gaúcha.

A doação de água potável e produtos de limpeza (como água sanitária, desinfetante, sabão em barra, sacos de lixo, etc) e higiene (creme dental, escova de dente, sabonete, shampoo e condicionador, etc) também deve ser mantida.

O governo paulista mantém como postos de recebimento de donativos para o Rio Grande do Sul o depósito do Fundo Social, na Av. Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, assim como em todos os postos de atendimento do Poupatempo no Estado e nas unidades de atendimento da Sabesp.

As empresas ligadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM e Metrô – passaram também a receber doações de alimentos enlatados para serem destinados às vítimas das enchentes. Os alimentos devem estar dentro da validade, bem conservados e devidamente embalados.

A CPTM já iniciou a campanha de arrecadação nas estações Lapa, Francisco Morato, Tamanduateí, Mauá, Guaianases, Suzano, Itaim Paulista, Jardim Romano e Aeroporto-Guarulhos. As nove estações contarão com caixas coletoras instaladas próximas às catracas. No Metrô, a doação terá início na sexta-feira (10/05) e os passageiros poderão entregar os itens na estação Tatuapé, na Linha 3-Vermelha.

O Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil também estão solicitando a ajuda de voluntários para se unirem à campanha humanitária em prol das vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, auxiliando o trabalho de recebimento das doações no depósito do FUSSP. O trabalho inclui ainda separar, empacotar e etiquetar itens, montar kits para distribuição e carregar os caminhões que têm saído diariamente com os donativos para as cidades gaúchas.