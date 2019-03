A tragédia em Suzano com o ataque à Escola Raul Brasil ainda provocou traumas na cidade. A rede de ajuda e assistência, no entanto, é grande.

Um trabalho importante e que tem muitas parcerias, tanto das autoridades como da comunidade.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por exemplo, se colocou à disposição do governo do Estado de São Paulo para colaborar no caso da tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, a 57 quilômetros de São Paulo. O ataque de dois atiradores deixou mortos e feridos no colégio.

Autoridades ainda prestam solidariedade.

A Prefeitura de Suzano vem realizando um trabalho importante de assistência, como mostra reportagem do DS na edição de home.

O município vai auxiliar na próxima semana (de 18 a 22/03) no atendimento aos alunos e profissionais da Escola Estadual Professor Raul Brasil, bem como aos familiares e amigos das vítimas do crime.

O anúncio - feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi durante reunião do Plano de Apoio e Acolhimento, organizada pela Secretaria de Estado da Educação, na tarde de sexta-feira (15/03), na própria unidade de ensino, localizada no Jardim Imperador - é importante para traz um pouco de “força e consolo” para os familiares, professores, funcionários e até a comunidade.

Na sexta-feira ocorreu encontro para definir as estratégias e teve à frente o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, que afirmou a importância da união entre os governos municipal, estadual e federal para oferecer cuidados imediatos à Escola Estadual Professor Raul Brasil e também para criar mecanismos que serão adotados nas escolas.

Além disso, a Secretaria de Educação de Suzano realizou uma videoconferência com profissionais da rede municipal de ensino para reforçar os parâmetros permanentes de trabalho com crianças, pais, responsáveis e comunidade a partir da retomada das aulas, que ocorrerá amanhã (18/03), conforme também mostra o DS em reportagem de hoje. Escolas e creches estão com expedientes suspensos desde quinta-feira (14/03) após o luto oficial decretado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi no dia anterior, por causa do massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no Parque Suzano, que resultou na morte de oito pessoas, além dos dois atiradores. As marcas da tragédia vão ficar para sempre.

Por isso, a importância desse importante trabalho de acolhimento a todos.