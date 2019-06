A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para cultivo de vegetais a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Trata-se de uma das formas principais de transformação do espaço geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história.

Especialistas afirmam que a história da agricultura sugere que essa prática existe há milhares de anos, tendo sido desenvolvida durante o período Neolítico, sendo um dos processos constitutivos das primeiras civilizações, uma vez que todos os agrupamentos humanos já encontrados praticavam algum tipo de manejo e cultivo dos solos.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o inverno começa no próximo mês. Essa é a estação do ano mais complicada para quem depende da agricultura como fonte de renda, pois começam a chegar geadas, que afetam diretamente o plantio. Infelizmente, para a maioria, a única solução é "torcer" para que os efeitos não sejam prejudiciais. No geral, os agricultores de Suzano buscam alternativas para evitar as perdas da produção de hortaliças.

Apesar de no inverno a perda de produtos serem grandes, dificilmente terá aumento no valor dos produtos do tipo "salada" (alface), pois a procura por eles é menor, o que faz os agricultores cultivarem outros tipos, como: repolho, couve, acelga e brócolis (alimentos para cozinhar).

O trabalho de preservação do plantio de hortaliças tem sido constante na agricultura suzanense com objetivo de evitar as perdas que possam ser provocadas pelo clima frio que deve se iniciar no próximo mês.

O Brasil desempenha um papel importante na produção de alimentos e na conservação da natureza. O País é o 5º maior do mundo, com 850 milhões de hectares, dos quais 63% é composta de vegetação natural. É atualmente o maior produtor de açúcar, café e suco de laranja e o maior exportador de carne bovina e soja.

Quando buscamos conciliar a conservação dos ecossistemas naturais e dos processos ecológicos, há vários desafios a enfrentar. Os principais estão relacionados à pressão em conversão de ecossistemas naturais, restauração em áreas convertidas e os impactos negativos devido a práticas agrícolas inadequadas.