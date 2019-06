Mergulhada em dívidas, principalmente trabalhistas, a Santa Casa de Suzano ainda respira por conta de iniciativas que tentam manter o funcionamento da unidade, responsável pelo atendimento médico de milhares de pacientes, em Suzano. A dívida ainda é grande. A Prefeitura, que mantém a intervenção municipal na instituição, tenta reverter o quadro.

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou a participação da Prefeitura na ajuda ao fechamento de acordos com credores.

Também foi iniciada a campanha “Amigos da Santa Casa”. Trata-se de uma ação para promover o voluntariado e estimular as doações para garantir a continuidade do funcionamento e melhorar o atendimento ao público.

E manter a unidade em funcionamento é, mais do que nunca, necessária. Suzano vive desde 2010 uma situação difícil com o fechamento de dois hospitais - Campos Salles e São Sebastião - e uma tentativa de manter o atendimento na Santa Casa. Este passou a ser o principal e único hospital público de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Na semana passada, a iniciativa é da Associação Amigos da Santa Casa (Amisc), composta por cidadãos e representantes do Conselho Fiscal da entidade, e surge no momento da concretização de propostas de acordos com credores e do esforço conjunto encabeçado pela Prefeitura de Suzano para pagamento das dívidas a partir de emendas impositivas de vereadores e deputados.

É preciso acreditar em sua eficácia e no envolvimento da sociedade.

A ideia, segundo a Prefeitura,não é pagar as dívidas com essa iniciativa, que supera os R$ 300 milhões, mas garantir que a Santa Casa continue em frente.

O objetivo da associação, que é uma entidade privada e sem fins lucrativos, é trabalhar única e exclusivamente para ajudar a Santa Casa, estimulando a participação da sociedade por meio de trabalho voluntário nas comissões de visitação a pacientes e de divulgação e também de doações financeiras e de bens materiais. Mais detalhes estarão disponíveis no site www.amigosdasantacasa.com.br, onde haverá instruções sobre como os interessados podem ajudar. É preciso torcer que dê certo com a manutenção do atendimento aos pacientes.