As áreas de risco são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou instalações, pois são muito expostas a desastres naturais, como desabamentos e inundações.

A definição é de especialistas. Essas regiões vêm crescendo constantemente nos últimos dez anos, principalmente devido à própria ação humana. No Brasil, vêm sendo realizados vários projetos no sentido de reestruturação de algumas áreas, conscientização da população, etc.

Desmatamentos, retirada e uso intensivo de materiais minerais, mudanças de cursos d’ água, ocupação de várzeas e encostas, queimadas, produção e deposição inadequada de lixo, poluição atmosférica, aplicação de agrotóxicos, explosão de artefatos nucleares estão entre as intervenções humanas sobre o planeta. Portanto, à ação da natureza juntaram-se causas artificiais geradas pela ocupação desordenada do solo, pela pobreza social, pela deseducação e pelos muitos efeitos. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que Suzano está preocupada com as áreas de riscos.

O objetivo é evitar desastres naturais.

Pelo menos duas turmas do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) da Prefeitura de Suzano se formaram.

Desta vez, 26 moradores dos bairros Jardim Maitê e Parque Cerejeiras que participaram dos treinamentos e das aulas do projeto receberam certificados e coletes.

Agora, eles estão aptos a atuar na cidade em situações de intempéries e de outras necessidades em que um primeiro atendimento pode ser crucial para salvar vidas.

Uma iniciativa importante para evitar transtornos e tragédias maiores.

Com a formatura, já são três turmas de alunos que passaram pela capacitação desta que é uma iniciativa colocada em prática pela atual gestão municipal.

A primeira ocorreu em dezembro do ano passado, com moradores do Jardim Belém. Foram 10 horas de atividades para cada grupo, uma vez por semana, sobre os temas: animais peçonhentos; anomalias em construção civil; alagamentos, enchentes e inundações; acidentes domésticos; e primeiros-socorros.

Os treinamentos e as aulas foram ministrados por quatro instrutores da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano.

A intenção é que os participantes possam atuar nos próprios locais onde vivem, auxiliando até a chegada dos serviços de atendimento acionados.

O trabalho é muito importante porque garante uma prevenção necessária à cidade, principalmente, para quem mora nas áreas de risco.