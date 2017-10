Suzano pode ganhar no ano que vem uma Arena Multiuso no Parque Max Feffer.

É uma obra antiga. Vem desde a década de 1990 e que agora está sendo retomada com objetivo de garantir uma importante opção de lazer ao suzanense.

O local servirá também para receber jogos esportivos e prática de modalidades oficiais.

A cidade vinha, há mais de 25 anos, aguardando a retomada desta obra.

A importância para o esporte de Suzano, que na década de 1990, viveu um momento ímpar de conquistas, é inegável.

O novo prazo, que prevê a entrega da Arena para abril de 2018, foi estimado ontem pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), durante o anúncio de início das atividades finais a serem realizadas no local.

A Arena terá capacidade para aproximadamente quatro mil pessoas.

O equipamento poderá ser utilizado para competições esportivas, exposições e diversas apresentações culturais.

Somente no térreo, o equipamento contará com duas baterias de vestiários (com 40 sanitários cada e acessibilidade), três salas multiuso, entre outros.

O investimento para a conclusão das obras é de um financiamento da agência de fomento Desenvolve SP no valor de R$ 3,7 milhões.

A Arena Multiuso começou a ser construída ainda em 1995. Por anos, o equipamento era visto apenas como um “esqueleto”, “um elefante branco”.

A estrutura metálica da cobertura da Arena Multiuso, do Parque Municipal Max Feffer, começou a ser montada em 2016.

Após a conclusão das obras, a Arena Multiuso poderá ser utilizada para competições esportivas, exposições, dentre outras atividades.

Do total de investimento, há recursos provenientes do governo estadual; outros da Caixa Econômica Federal (CEF) e um restante da administração municipal.

O "esqueleto" e a estrutura do ginásio foram analisados, anteriormente, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

A obra é importante, e quando concluída, vai garantir para Suzano um investimento na área esportiva e de lazer. Um benefício para a população da cidade.

A cidade vive agora a expectativa de que no ano que vem passo ver a inauguração do espaço que está dentro do Parque Max Feffer. Este último é considerado um espaço amplo de lazer que também recebeu, nos últimos meses, importantes melhorias para atender aos frequentadores, sobretudo, em feriados e finais de semana.

O investimento vai garantir pontos positivos para a cidade no que diz respeito a infraestrutura, ao lazer, ao esporte, ao turismo e à cultura.