Campanha contra a gripe

O inverno se aproxima e com ele há um aumento das doenças gripais, muitas vezes causadas por vírus, segundo apontam especialistas.

Muitas pessoas nesse período apresentam sintomas como nariz entupido, coriza e tosse. Nessa época inicia-se então a campanha de vacinação contra o vírus influenza. Ele se propaga facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Com a intenção de combater as complicações geradas pela contaminação e até mesmo prevenirmos, temos as vacinas.

Infelizmente o vírus constantemente se modifica e por isso anualmente é importante se vacinar.

As cidades do Alto Tietê se preparam para dar prosseguimento às campanhas de vacinação.

Em Suzano, por exemplo, a Secretaria de Saúde organizará neste sábado (15/04) o Dia D de vacinação contra a gripe.

A ação será realizada em 18 unidades de saúde, das 8 às 16 horas, e nos postos volantes que serão instalados especialmente para a mobilização especial.

Entre 8 e 12 horas, o atendimento ocorrerá no Largo da Feira, na rua Benjamin Constant, e em uma casa lotérica da rua General Francisco Glicério.

Entre 13h30 e 17 horas, o mesmo serviço será disponibilizado no Hipermercado D’avó e no Parque Max Feffer. Ainda haverá vacinação em um posto volante montado na Associação dos Moradores Alto da Guadalupe, no Jardim Margareth, entre 9 e 17 horas.

Segundo especialistas, o objetivo da vacina da gripe é reduzir a circulação do vírus e, consequentemente, o número de hospitalizações e risco de morte devido à gripe. O Influenza está relacionado a uma série de complicações como pneumonia e doenças cardíacas, por exemplo.

Segundo o Ministério da Saúde, é possível notar um índice de redução de episódios da doença este ano, se comparado ao ano anterior, quando houve predominância da circulação do vírus da gripe A (H1N1).

Em Suzano, em todos os postos que estarão abertos para vacinação será disponibilizada uma consulta odontológica. Será oferecida a esses grupos que receberão a vacina a oportunidade de passarem por avaliação de um dentista, para verificação da condição de saúde bucal.

O objetivo é garantir a prevenção do câncer de boca, a partir da identificação de lesões suspeitas da doença. Todos que apresentarem ferimentos ou queixas poderão ser encaminhados ao serviço especializado.

O público-alvo são as pessoas com 60 anos ou mais; crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores da Saúde; gestantes e puérperas; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis; professores de ensino básico e ensino superior; povos indígenas; comunidades tradicionais quilombolas; profissionais das forças de segurança e salvamento; membros das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; e jovens entre 12 e 21 anos que estão sob medidas socioeducativas.