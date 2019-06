Baseado em seis pontos em relevo, distribuídos em duas colunas de três pontos, cuja combinação possibilita a escrita de alfabetos, números, pontuação, simbologia de matemática, química, física, fonética, partituras musicais, o Braille existe desde 1825. A primeira versão foi apresentada por Luiz Braille. O Dia Mundial do Braille é comemorado em 4 de janeiro, data de nascimento do criador, há quase 200 anos.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando a importância em bares e restaurantes. Os comerciantes de Suzano apoiam a lei estadual, aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, que exige, dos comércios alimentícios, cardápios em braile. Além disso, a exigência é para que tenham cardápios com letras maiores e mais legíveis.

O DS ouviu os restaurantes e bares do Centro da cidade, e a maioria disse concordar com a lei.

Ainda é muito recente (aprovada semana passada), e por isso muitos comerciantes não a conheciam. Apesar disso, se disseram favoráveis e esperam bons resultados.

Especialistas afirmam que aprender o Braille faz toda diferença na vida dos cegos porque até 1825, quando não existia o sistema, as pessoas cegas ficavam confinadas em suas casas e afastadas da maior conquista da humanidade que foi a escrita, e chegavam até a ser internadas em instituições para pessoas com problemas mentais. Com o sistema Braille, as pessoas passaram a exercer seus direitos e deveres e ter independência econômica.

Não há dúvida de que a oferta de um cardápio em braile e fonte ampliada é um ato de cidadania e respeito a deficientes visuais, afirmam especialistas.

As aplicações facilitam na independência e autonomia das pessoas que saem para comer lanches e refeições diariamente.

É, sem dúvida, uma forma de mostrar aos deficientes visuais que alguém se preocupa com a forma que ele vive. É importante para que eles possam ler e escolher o prato por si mesmos.

A lei é a 741/2013, de autoria do deputado estadual Rafael Silva (PSB), e foi aprovada com 42 votos a favor.

Ela torna obrigatório a presença de cardápios em braile e com fonte ampliada nos bares, lanchonetes, motéis e restaurantes de São Paulo.

Após aprovação do governador João Doria (PSDB), a lei já entrará em vigor em todo o Estado.

Ir a um restaurante, pizzaria ou lanchonete e poder escolher o que quiser consumir. Isso pode parecer uma coisa muito simples para a maioria das pessoas, mas para os deficientes visuais se torna um desafio: ou é preciso levar um parente, um amigo ou contar com a boa vontade do atendente para descrever o menu.

Portanto, não há dúvida de que o projeto é de extrema importância e vem somar a uma iniciativa que trará mais dignidade aos deficientes visuais.