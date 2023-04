Nesta semana, municípios do Alto Tietê, mais uma vez, fizeram anúncio de ações de combate à violência escolar. Suzano surpreendeu com uma novidade, considerada importante que é a compra de 150 detectores de metais para utilizar nas cidades.

Mais duas cidades, Itaquá e Ferraz de Vasconcelos, vão aderir ao projeto.

Os governos estadual e federal também buscam alternativas.

Na semana passada, por exemplo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou em seu site a cartilha Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar, com orientações à comunidade escolar sobre medidas preventivas e imediatas de proteção do ambiente escolar, de forma a dar mais eficácia aos programas de prevenção, intervenção e posvenção (cuidados prestados a enlutados por suicídio) de atos de violência em escolas e universidades.

O material está disponível desde a quarta-feira (19), e tem como público-alvo estudantes; familiares e/ou responsáveis; profissionais de educação, saúde mental, segurança, proteção e assistência social; gestores e conselheiros; pessoal de resposta a emergências, entre outros.

Segundo o MEC, a publicação – uma das ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) – apresenta também orientações voltadas aos entes federados, bem como para redes e instituições de ensino.

A cartilha informa também quais são os canais de denúncias criados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Operação Escola Segura, iniciada em 6 de abril; e pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que disponibilizou um número de WhatsApp – (61) 99611 0100 – exclusivo para denúncias, além do Disque 100.

“De acordo com orientações da cartilha, os gestores das instituições de ensino, por meio do conselho escolar, devem reunir os atores da comunidade escolar para desenvolver estratégias apropriadas para seus próprios ambientes educacionais e comunitários”, sugere o MEC.

É importante que as ações sejam reforçadas, uma vez que muitos pais de alunos estão preocupados com a segurança dos seus filhos.

O DS vem acompanhando detalhadamente o que cada cidade vem realizando na tentativa de prevenir ataques às escolas.