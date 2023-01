As chuvas de verão preocupam as cidades da região que se preparam para tentar amenizar os efeitos de enchentes.

Na semana passada, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, por exemplo, divulgou números de ações de combate às chuvas com informações sobre a remoção de 465 toneladas de resíduos de 3.169 bueiros ao longo de 2022. Os dados divulgados pela pasta ainda atestam que foram substituídas 249 guias-chapéu e 570 tampas de bueiro. Diversos outros serviços também foram realizados, como limpeza nas redes de drenagem, supressão de árvores e melhorias na iluminação pública.

É importante, por outro lado, que a população possa ter consciência sobre a importância de evitar o despejo de resíduos nos córregos e rios.

Para isso, cidades da região incrementam informações, algumas com campanhas, na tentativa de evitar mais problemas.

Em Suzano, visando prevenir o acúmulo de resíduos, enchentes e alagamentos em épocas de chuva, a pasta promoveu ações em 245 quilômetros de rios, córregos e valas do município, com objetivo de garantir maior fluidez. Ao todo, foram recolhidas 2.357 toneladas de detritos, o que representa uma média de 196 por mês. Os maiores números foram contabilizados em janeiro, abril e fevereiro: 312, 265 e 290 respectivamente.

Ainda de acordo com o levantamento, foram realizados 13.508 atendimentos referente à iluminação pública, atingindo assim uma média de 1.125 demandas acolhidas mensalmente. Entre elas estão a substituição de reatores e lâmpadas de variadas categorias e níveis de potência, troca de bulbos e consertos na fiação dos postes.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, o munícipe pode requisitar uma visita da pasta em caso de dano ou mal funcionamento por meio do aplicativo “Ilumina Suzano”, disponível para download para aparelhos celulares com sistema operacional Android ou iOS no Google Play (bit.ly/IluminaSuzano) e na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple).

Diversos serviços ainda foram realizados ao longo do ano, incluindo supressão de 547 árvores e 1.363 trabalhos de poda; nivelamento de 157 quilômetros de vias de terra e cascalho; 10.456 abastecimento em caixas d’água comunitárias; e 2.717 ações de limpeza em espaços públicos, como praças e ruas.

O trabalho promovido ao longo do ano visa oferecer uma qualidade de vida melhor à população. “Executamos serviços fixos e com planejamento, mas não deixamos de atender as demandas dos moradores. O grande número de ações ao longo do ano deixa em evidência o compromisso que temos em melhorar a cidade, garantindo assim a beleza, a organização e o bom andamento dos trabalhos”, destacou o chefe da pasta.

Portanto, é fundamental que o trabalho continue e a conscientização da população seja reforçada durante este período do ano.