A importância da confiança dos empresários é o fato da possibilidade de novos investimentos, abertura de novos empregos fazendo girar a economia.

A situação do País ainda é instável. Necessidade de um fortalecimento na economia para garantir um poder de compra e de investimentos.

Em reportagem da Agência Brasil, uma informação importante dá conta de que a confiança dos empresários na indústria da construção apresentou melhora em junho, após cinco meses de queda.

É, sem dúvida, uma boa notícia para um período de incertezas dentro da “roda comercial”.

De acordo com levantamento divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de Confiança do Empresário da Construção (Icei-Construção) subiu para 57 pontos. Com a alta de 1,2 ponto em relação a maio, o índice está 3,7 pontos acima da média histórica, que é de 53,3 pontos.

Segundo reportagem da Agência Brasil, os dados constam da Sondagem Indústria da Construção. Com indicadores de confiança que variam de zero a 100 pontos, esse índice, quando acima de 50 pontos, demonstra confiança por parte do empresariado.

Na avaliação da CNI, o aumento do otimismo se deve à melhora das perspectivas dos empresários em relação ao desempenho das empresas e da economia nos próximos seis meses.

De acordo com o levantamento, o índice de expectativas aumentou 1,3 ponto na comparação com maio, atingindo 62,5 pontos. Já o índice de percepção sobre as condições atuais aumentou 1 ponto na mesma base de comparação, chegando a 46 pontos em junho. O resultado, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, mostra, segundo a CNI, que os empresários “continuam pessimistas em relação à situação atual dos negócios e da economia”.

Apesar de ainda existirem incertezas, a expectativa é de que a situação possa melhorar, principalmente a partir da aprovação de reformas importantes para o País, como a da Previdência.