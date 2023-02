Conjuntos habitacionais

Com o novo governo federal, a expectativa da retomada e reforço do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ é grande.

Em Suzano, há empreendimentos que ainda precisam ser entregues com moradores à espera de receber as chaves de suas casas.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, recebeu a assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Regional, Lucile Licari, e a chefe de Gabinete do ministro Waldez Góes, Bruna Chie Yin Tse, para apresentar as demandas municipais relacionadas à habitação e à reestruturação de vias às representantes da pasta federal.

A reunião, que ocorreu no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no Centro da cidade, também contou com as presenças do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do diretor de Habitação, Miguel Reis Afonso; e da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) Carol Umebayashi.

Na ocasião, foram apresentadas as solicitações da administração municipal, entre elas aquelas que abordam a entrega do condomínio Residencial Suzano 2, no Jardim Europa, obra de responsabilidade do governo federal por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, para 600 famílias suzanenses, e do Residencial Santa Cecília, para mais de 200 beneficiários, também pelo mesmo programa de moradia. Ainda na reunião, foi requisitado o apoio do ministério por meio do envio de recursos para a realização de obras de reestruturação viária da rua Turquesa, avenida Paulista, rua Takero Kurotsu, entre outras, e destacou que o município está disponível para receber a nova edição do “Minha Casa, Minha Vida”.

Ou seja, são, no total, 800 apartamentos à espera da entrega. Com retomada do programa a expectativa é grande.

Só para se ter uma ideia, após a reunião, a assessora Lucile Licari informou que as demandas serão levadas para Brasília, onde serão debatidas.

É importante que o governo federal possa dar retorno sobre as solicitações de Suzano.

Durante a visita a Suzano, a assessora e a chefe de Gabinete foram até o empreendimento Residencial Suzano 2 para conhecer a estrutura na companhia do secretário de Planejamento Urbano e do diretor de Habitação.

A presença das representantes do Ministério é um grande avanço e mostra a preocupação do governo federal em tentar resolver esse tipo de demanda.