A construção de moradias é um desafio para os municípios, estados e União.

As prefeituras mantêm programas em parceria com os governos, mas reconhecem a grande demanda para atendimento.

Na semana passada, o Governo de São Paulo anunciou que haverá aumento expressivo das entregas de moradias com o lançamento de um pacote de medidas para viabilizar a construção de 43.756 novas moradias em 231 municípios – a lista completa está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

A expectativa da construção de moradias está em todas as cidades.

A expectativa do Estado é de investimento previsto é de R$ 5,26 bilhões, entre contratações diretas e aporte de subsídios para a iniciativa privada. Até o final de 2026, a meta é entregar 200 mil moradias – mais de 25 mil já foram entregues e há mais 100 mil em produção.

Com o trabalho direto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e as cartas de crédito imobiliário que estão funcionando, o Estado vive a expectativa de reduzir o déficit habitacional.

A gestão estadual anunciou que a CDHU vai construir 24.309 residências, das quais 1.355 serão para o programa Vida Longa de acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade, em parceria com as prefeituras. Simultaneamente, o Estado vai conceder 13.312 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) pelo programa Casa Paulista.

A modalidade CCI permite que famílias de baixa renda negociem a compra de suas moradias diretamente com as construtoras com projetos habilitados nesta modalidade. Com os novos subsídios, a atual gestão estadual chega à marca de 60.632 benefícios em 16 meses, um desempenho 18% superior aos resultados nos dez anos iniciais do programa, de 2012 a 2022. O Governo de São Paulo listou os municípios prioritários no atendimento habitacional por meio de critérios objetivos como Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH), número de imóveis em áreas de risco e disponibilidade orçamentária.