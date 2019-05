CSI que ‘tudo vê’

O DS já registrou em reportagens anteriores a preocupação das cidades da região com a segurança pública. Apesar de a Constituição indicar que a responsabilidade do setor seja do Estado, os municípios têm contribuído, seja com suas Guardas Municipais, ou principalmente com as câmeras de monitoramento.

Guararema tem sido um exemplo na implementação dos equipamentos de segurança, que vem sendo seguido pelos demais municípios da região.

Na semana passada, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), inaugurou a Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, localizada no subsolo do Paço Municipal Firmino José da Costa.

Um importante equipamento que tem como objetivo reduzir a criminalidade em toda a cidade.

As câmeras vão vigiar Suzano 24 horas por dia.

O espaço conta com o controle de 52 câmeras de alta definição, um software de tecnologia de ponta e um sistema de última geração, além de estar conectado às escolas municipais.

A central tem salas de verificação das imagens, com privacidade; de crise, para reunião de delegados, agentes de segurança e autoridades, com objetivo de definir estratégias e ações preventivas e de combate ao crime e às infrações; de comunicação, para interligar e receber informações de todos os órgãos de segurança da cidade; e a principal, onde ficam computadores, servidores e monitores, com expansão em painéis na parede.

As vantagens do equipamento por câmeras é até óbvia: minimizar as situações de crimes.

Ao utilizar um equipamento com boa resolução de imagem, é possível apurar posteriormente ocorrências como essa e identificar culpados. Além disso, a presença do sistema de câmeras em si já se apresenta como um empecilho aos criminosos, dificultando e, por vezes, desencorajando suas ações.

Em Suzano, o CSI também monitora as escolas municipais, com apoio de 92 agentes de segurança que contarão com o dispositivo "botão de pânico", que, ao ser acionado, enviará uma mensagem imediatamente à CSI com nome e endereço da unidade escolar para que sejam enviadas as forças de segurança.

E essa é uma outra grande vantagem, garantir a segurança para estudantes, professores e funcionários da unidade.

O trabalho envolve o gerenciamento de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de vias públicas do município, com disponibilização de equipamentos e outros itens.

A cidade há muito tempo esperava por um equipamento moderno, eficaz e que viesse garantir um pouco mais de segurança.