Deic no Alto Tietê

O reforço na Segurança Pública tem sido um dos principais pedidos nos municípios.

Maior número de policiais e viaturas para realizarem patrulhamentos nos bairros é um dos pedidos mais comuns.

As polícias civil e militar realizam suas ações policiais por meio de seus departamentos e, quanto mais representados nas cidades, melhor segurança os municípios tendem a ter.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que há a possibilidade de o Alto Tietê ser contemplado com uma delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Este é, sem dúvida, um departamento importante da Polícia Civil que pode contribuir de forma direta no combate ao crime e, principalmente, no esclarecimento de ocorrências.

De acordo com a SSP, estudos estão em andamento para que os locais no Estado, onde serão instaladas as delegacias do Deics, possam ser definidos.

A Secretaria de Segurança informou que os locais, de implantação no Estado, vão ser definidos.

O órgão de execução da Polícia Civil tem como objetivo realizar o exercício das atividades de polícia judiciária na apuração dos delitos de autoria conhecida e desconhecida, visando a repressão as infrações penais praticadas contra o Patrimônio, a Propriedade Imaterial, a Fé Pública e as cometidas por meios eletrônicos.

Cabe ao Deic, ainda, controlar as atividades referentes ao emprego operacional das aeronaves da Polícia Civil, bem como manter atualizadas as normas pertinentes, além de planejar e executar ações estratégicas de repressão ao crime organizado, no Estado de São Paulo.

É um departamento especializado em combater criminosos ligados à facção criminosa e em casos de roubo.

De acordo com dados do site da Polícia Civil, o Deic possui em sua estrutura seis Divisões Policiais, somando um total de 18 Unidades Especializadas.

Há também outra importante possibilidade que é a construção de uma nova Delegacia Central de Suzano.

Existe processo de regularização do terreno onde já funciona a Delegacia de Suzano.

Em maio, o delegado Jair Barbosa Ortiz, responsável pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, afirmou que cobrava do Estado celeridade aos trâmites das reformas das delegacias do Alto Tietê. À reportagem, na época, Ortiz disse que "os distritos policiais precisam ser revitalizados, principalmente a delegacias centrais de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos".

O certo é que uma unidade do Deic na região, acompanhado de reformas nas delegacias, pode garantir uma segurança maior nas cidades.