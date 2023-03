O Desenvolve SP é uma Agência do Empreendedor, uma instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que oferece opções de financiamento para transformar o projeto de crescimento de uma empresa em realidade.

De acordo com o governo estadual, com prazos longos e as taxas de juros mais competitivas do mercado, a Desenvolve SP apoia o desenvolvimento das pequenas e médias empresas paulistas, incentivando o crescimento da economia e a geração de emprego e de renda em São Paulo.

As opções de crédito da Desenvolve SP atendem todas as necessidades da empresa, financiando os projetos de investimento em ampliações e modernizações, a aquisição de máquinas e equipamentos e projetos inovadores.

Segundo o governo estadual, a Desenvolve SP opera também com as prefeituras do Estado de São Paulo, financiando o crescimento econômico dos municípios e colaborando diretamente para a qualidade de vida da população.

Além das administrações municipais, a Desenvolve SP atende autarquias e fundações instituídas ou mantidas, direta ou indiretamente, pelos municípios.

De acordo com o governo estadual, quaisquer tipos de investimentos que não se configuram como despesas correntes. Podem ser financiadas, por exemplo, obras de asfalto e/ou recapeamento e de mobilidade; eficiência energética e energias renováveis (como lâmpadas de LED e usinas de geração de energia fotovoltaica), infraestrutura, equipamentos e veículos para unidades de saúde e/ou educação; obras de infraestrutura urbana, veículos e equipamentos novos, serviços técnicos especializados e soluções tecnológicas, entre outros tipos de investimentos.

A liberação do crédito para os municípios acontece após a comprovação da saúde financeira e da capacidade de endividamento das prefeituras e da comprovação dos atendimentos dos requisitos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

As solicitações de crédito/financiamento podem ser realizadas diretamente no site da Desenvolve SP.

Para a etapa inicial, são solicitados os documentos exigidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como lei autorizadora do crédito, pareceres técnico e jurídico da operação e certidão do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Além destes documentos, a Prefeitura deve descrever da maneira mais clara possível o que pretende financiar, de modo que os consultores da Desenvolve SP possam avaliar a melhor linha de crédito para atender à demanda.

No caso das empresas privadas, um dos critérios é estar enquadrada como micro, pequena ou média empresa dos setores da indústria, comércio e serviços sediadas no Estado de São Paulo e que possuem faturamento anual entre R$ 81 mil e R$ 300 milhões no ano fiscal anterior à entrada do pedido de financiamento.

Portanto a Agência é muito importante para ajudar os municípios da região no trabalho e desenvolvimento de projetos de infraestrutura, principalmente.