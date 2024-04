Dia dos Povos Indígenas e perfil das escolas

Neste dia 19 de abril foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) organizou um levantamento sobre as 42 escolas estaduais indígenas localizadas na capital, interior e litoral. Estão incluídas as unidades escolares do Alto Tietê.

Atualmente, nessas unidades estão matriculados 1.621 estudantes nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o Governo do Estado, além da língua portuguesa, nas unidades escolares é garantido o aprendizado dos estudantes nas línguas indígenas de seus povos, que atualmente são cinco, distribuídas nas 42 escolas: Guarani Nhandewa, Guarani Mbya, Kaingang, Krenak, Terena. Para além dessas cinco nomenclaturas acadêmicas, os povos indígenas do estado de São Paulo se autodeclaram como falantes das línguas Tupi e Tupi-Guarani, reconhecidas como tronco-linguístico.

Entre os 1.621 alunos, 654 deles estão matriculados nos anos iniciais, 568 nos anos finais do Ensino Fundamental, 269 no Ensino Médio e 130 na EJA. Entre eles, 52,35% são meninos e homens e 47,64% são meninas e mulheres.

Na capital, a escola indígena com mais estudantes matriculados é a EEI Indígena Guarani Gwyra Pepo, com 288 alunos — onde se fala e aprende Guarani Mbya. No interior, a escola com mais matrículas, a EEI Aldeia Kopenoti, na cidade de Avaí, atende a 50 alunos — onde se fala Terena. No litoral, a EEI Txeru Ba e Kua-i, em Bertioga, atende a 99 alunos indígenas — onde o povo indígena local se autodeclara ser falante de Tupi-Guarani.

De acordo com o governo estadual, a Secretaria da Educação deve investir em quatro anos de gestão ao menos R$ 21,2 milhões em melhorias nas escolas estaduais indígenas, um valor onze vezes maior que os custos da última gestão nessas unidades, de R$ 1,8 milhão.

Foram entregues quatro obras, que custaram R$ 1,4 milhão;

Seis substituições de prédios (construção de novos espaços) de escolas indígenas já tiveram suas obras iniciadas, totalizando R$ 11,5 milhões;

Oito reformas e adequações estão em andamento, no valor de R$ 3,6 milhões;

Outras três já foram contratadas e devem ter início nos próximos meses, com previsão de investimento de R$ 4,7 milhões.

As obras da Secretaria da Educação são contratadas e acompanhadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).