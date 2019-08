Em busca de parcerias

A atração de novas empresas e a parceria mantida com as mesmas para alavancar a economia são importantes.

Nesta semana, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu com cerca de 50 empresários do distrito de Palmeiras para apresentar os trabalhos realizados na região e para acolher pedidos de melhorias para o local.

Foi uma reunião fundamental. A administração tem um papel importante também de apresentar suas ações, o que tem feito para garantir aos empresários a possibilidade de um retorno econômico com a geração de mais vagas, mais empregos.

O DS trouxe a reportagem sobre a reunião de Ashiuchi e mostrou que o encontro também foi acompanhado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, que destacou o projeto “Abrace Suzano”.

O projeto também prevê parcerias com a iniciativa privada para o bem comum, da população que espera melhorias em vários setores.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense deu um panorama das intervenções que já ocorreram e que estão sendo feitas na região, como a inauguração da Unidade da Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil, a reforma completa do Pronto Atendimento (PA) e do Centro Cultural, bem como a entrega de novo asfalto e iluminação no Parque Buenos Aires e na Vila Fátima.

Não há dúvida de que há muito ainda por fazer. O município é grande, precisa de muitos projetos e ações para garantir a melhor qualidade de vida da população da cidade.

A informação de Suzano prevê que estão sendo feitos trabalhos de manutenção asfáltica no Jardim do Lago, mais infraestrutura noJardim Dora, Jardim Novo Horizonte e Jardim Alto do Boa Vista, assim como revitalização na região da igreja do Baruel, com previsão de conclusão ainda neste ano.

A parceria com as empresas pode reforçar um estímulo à economia da cidade, garantindo novas perspectivas.

Suzano liderou no ano passado a geração de emprego na região do Alto Tietê, conforme apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com um saldo de 2.421 novas vagas.

Mais projetos parceiros, como “Abrace Suzano”, que têm a pretensão de promover ações de zeladoria em parceria com os empreendedores da cidade, podem contribuir.