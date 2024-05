Empreendedorismo nas escolas

O empreendedorismo na escola é capaz de estimular competências que preparam jovens aptos a encontrar soluções criativas para problemas complexos, para si e para a comunidade em que estão inseridos. Estamos falando de formar pessoas para gerar valor ao mundo, das mais diferentes maneiras.

Em Suzano, a Secretaria de Educação está capacitando professores e gestores das unidades de ensino sobre conceitos de empreendedorismo que serão trabalhados com alunos em sala de aula por meio de três projetos distintos. Um deles, que aborda os cursos de formação, foi oferecido de forma on-line, nos meses de março e abril, para 87 profissionais, que deverão aplicar o conteúdo a partir do segundo semestre.

O DS trouxe reportagem mostrando que as iniciativas estão sendo implementadas por meio de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e são destinadas aos educadores que trabalham com alunos do ensino fundamental. No fim de maio e no mês de junho serão organizadas atividades relacionadas a essa temática para estudantes do modelo Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como já ocorreu no último mês de abril.

A qualificação dedicada somente aos professores é direcionada ao projeto “Jovens Empreendedores Primeiros Passos” (Jepp), que tem o objetivo de proporcionar conhecimentos e atitudes sobre a educação empreendedora, os preparando para adequar a formação pretendida à faixa etária dos alunos entre 6 e 10 anos. Para isso, serão fornecidas apostilas que disponibilizarão o conteúdo de forma lúdica e divertida, a partir da utilização de jogos digitais que fazem parte do universo infantil. Por meio das atividades propostas, os alunos serão estimulados a descobrirem novas realidades e aprimorarem suas habilidades socioemocionais.

Trabalhar o empreendedorismo na escola é uma das maneiras mais inovadoras de preparar os jovens para os desafios do mundo adulto. Afinal, esse tipo de conhecimento vai muito além de “criar uma empresa”: trata-se de uma jornada de autodescoberta, criatividade e capacitação para buscar oportunidades de tornar ideias em realidade.

Segundo especialistas, o empreendedorismo envolve a criação e desenvolvimento de novos projetos, visando buscar oportunidades e transformar ideias inovadoras em realidade. Todo esse processo envolve a introdução de novas ideias, produtos ou serviços, tornando a inovação uma peça-chave.

Em Suzano, para os alunos matriculados na modalidade EJA, está sendo desenvolvido, desde o mês passado, o projeto “Empreenda Rápido”, pelo qual estão ofertadas palestras referentes a três temas associados ao empreendedorismo: “Comece o seu planejamento financeiro”; “Seja responsável com sua saúde mental”; e “Seja perseverante frente aos seus projetos de vida”.