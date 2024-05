A segunda edição da “ExpoSuzano 2024” terminou no domingo (28/04) atendendo as expectitvas.

O evento trouxe cerca de 150 mil pessoas, famílias de diferentes bairros da cidade.

No interior do Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) o público apreciou as atrações do evento, que contou com o “EducaShow” e sua temática do circo; o “Suzano Faz”, voltado ao empresariado; e a “ExpoFlores”, com sua diversidade de plantas.

No Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, ainda foram realizadas apresentações de dança e música.

Um evento que conseguiu abordar temas importantes também para o desenvolvimento da cidade, desde o setor da educação até o da indústria.

O “Suzano Faz” também realizou networking entre profissionais do segmento da Indústria, Comércio e Serviços. O evento se propôs a fazer um intercâmbio entre os presentes por meio da reunião de 31 empresas e 14 entidades, representadas em 61 estandes, garantindo a mostra de trabalhos e a integração entre os participantes.

Foram destinados, por exemplo, oito espaços específicos para membros do terceiro setor, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e de entidades representativas da sociedade, como a Câmara de Vereadores e Organizações Não Governamentais (ONGs). Além dos estandes, a feira também recebeu a exposição de caminhões, tratores e outros veículos com a proposta de estimular a interação de empreendedores e consumidores. O evento ainda conta com 55 artesãos.

A “ExpoSuzano 2024” também trouxe de presente para a cidade, na Arena Suzano, mais uma edição da “ExpoFlores”. A feira resgatou a tradição da cidade e transformou a Arena Suzano em um verdadeiro jardim botânico, ornamentado com flores e plantas, e detalhes que remetem à cultura japonesa.

A atração disponibilizou oficinas sobre o cuidado com as plantas, estandes e exposições, incluindo uma com peças do acervo do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.

Por todas as atrações, o evento fechou com chave de ouro as comemorações dos 75 anos de emancipação político-administrativa da cidade com toda a família suzanense reunida.