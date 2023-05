ExpoSuzano e as 300 mil visitas

Suzano encerrou a programação dos 74 anos de aniversário com um dos mais importantes eventos. Trata-se da ExpoSuzano, finalizada na última segunda-feira (1).

Só para se ter uma ideia o evento recebeu cerca de 300 mil visitas.

Uma ótima opção de entretenimento para a família da cidade.

O público que esteve no Parque Municipal Max Feffer, local que concentrou todas as atividades, pôde conferir de perto artistas de renome nacional como Jota Quest, Diogo Nogueira e Matheus e Kauan, durante o Circuito 1, realizado entre 31 de março e 2 de abril; além das atividades do ExpoFlores, Suzano Faz e EducaShow, viabilizados nos últimos seis dias e que integram o Circuito 2, que ocorreu entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Cada um dos circuitos registrou, aproximadamente, 150 mil visitas.

A cidade voltou a realizar esses eventos três anos depois de passar por momentos difíceis com o atentado à Escola Raul Brasil e dois anos seguidos de pandemia da Covid.

No Circuito 2, nas instalações do Parque Max Feffer ficaram registradas as participações efetivas da população no site expo.suzano.sp.gov.br, que reuniu fotos de boa parte dos mais de 20 mil alunos da rede municipal que conferiram as atrações do EducaShow, realizado entre terça-feira (25/04) e domingo (30/04).

Suzano, realmente, está de parabéns por todo o evento e também pela retomada de algumas obras paralisadas há décadas.

A população pôde reconhecer todo o empenho da administração comparecendo em massa aos eventos.

Além dos artistas musicais, os eventos da ExpoSuzano receberam importantes representantes da Política, Comunicação, Literatura, Artes e Educação.

Por meio do Fundo Social de Solidariedade, foram arrecadadas mais de 60 toneladas de alimentos durante as comemorações, já que a troca de ingressos para os shows do Circuito 1 foram efetuadas mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Por tudo isso, o evento realmente teve aprovação importante da sociedade de Suzano. Parabéns a todos!