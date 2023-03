Falta às consultas e exames

O absentismo ou absenteísmo se referem ao não comparecimento de uma pessoa ao local aonde se pretende cumprir uma obrigação ou desempenhar uma função.

É identificado em diversos contextos, sendo definido, no setor saúde, como a falha no atendimento ou o não atendimento do usuário nos serviços de saúde.

É a ausência do paciente a um procedimento previamente agendado em unidade de saúde, sem nenhuma notificação.

Nesta semana, o setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde pediu a colaboração da população para diminuir o índice de absenteísmo na rede pública municipal. O indicador, que atualmente está em torno de 30%, revela o número de faltas às consultas e exames marcados nas unidades de saúde de Suzano e, até mesmo, naquelas localizadas fora do município. Em algumas unidades, a pasta tem registrado uma falta para cada três pacientes marcados, o que compromete o fluxo de atendimentos. Com o aviso antecipando a inviabilidade de comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF), o ritmo de atendimentos é otimizado e pode haver o encaixe de outro morador que necessite com mais celeridade de uma consulta ou exame.

Não há dúvida que é fundamental os usuários do sistema se conscientizarem da importância de informar sobre a impossibilidade de cumprir a agenda.

Quando o paciente falta, sua guia recebe um carimbo correspondente e ele deverá entrar novamente na fila após fazer uma outra guia.

Segundo a Prefeitura, se houver o comunicado de desistência, o atendimento desse paciente terá prioridade numa futura abertura de vagas.

Um outro agravante apontado pela coordenadora é a dificuldade de garantir agilidade no fluxo de atendimentos.

Além da pessoa deixar de ter o cuidado proporcionado pelo atendimento médico, ela tira a vaga de quem está aguardando. Esse problema tem ocorrido em todos os níveis de atenção à saúde, desde a básica até a especializada.

O procedimento adequado nessas situações é o anúncio da desistência da consulta ou exame em uma UBS ou USF com 48 horas de antecedência em relação à agenda marcada, dessa maneira haverá tempo hábil para a substituir por um outro paciente no sistema. A comunização, que é repassada ao sistema informatizado, deve ser passada mesmo que as marcações sejam para unidades fora do município. A lista com os endereços e telefones pode ser conferida no link https://www.suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos/.

O problema ainda pode se agravar quando se verifica, na Secretaria de Estado da Saúde, que os atendimentos não estão efetivados diante das vagas que são oferecidas. A Regulação informou que pode haver uma redução da oferta de atendimentos nas unidades porque as estatísticas revelam pouca assiduidade nas consultas e exames.