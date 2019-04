Uma reivindicação antiga que será atendida hoje vai beneficiar mais de 300 mil usuários da Linha 11, incluindo cerca de 30 mil passageiros de Suzano.

Finalmente, o governo do Estado anuncia o fim da baldeação dos trens em Guaianases. O mais importante: em todos os horários.

Hoje, a baldeação do Trem Expresso Leste só não “existe” das 9 às 15 horas. O problema são os horários de pico.

Os passageiros são obrigados a parar para descer em Guaianases, porque o trem não circula sem a baldeação.

A antiga reivindicação foi promessa do governador João Doria (PSDB), atendida agora quatro meses à frente do Palácio dos Bandeirantes.

O fim da baldeação trará um benefício enorme aos passageiros da região, que reclamam dos trens cheios e das paradas constantes em Guaianases.

O DS traz na edição de hoje a reportagem completa sobre o anúncio do fim da baldeação que será hoje. Durante evento, a partir das 8 horas, na estação Mogi das Cruzes, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o governador receberá prefeitos e deputados - que outrora fizeram inúmeras reivindicações para que o “problema” fosse solucionado.

O trem expresso passa a fazer o trajeto direto, em ambos os sentidos e em todos os horários, sem a necessidade de trocar de composição.

Realmente esse tinha sido um compromisso de campanha de Doria que agora atende a reivindicação e elimina um “tormento” para oferecer um transporte público de mais qualidade.

Há expectativa ainda de que obstáculos possam ser superados, antes do fim definitivo da baldeação.

O sistema de fornecimento de energização da Linha 11 – Coral, que atende o Alto Tietê, precisou ser ampliado e reforçado; as estações foram adaptadas; e os maquinistas e toda a equipe foram treinados e capacitados.

A viagem sem a baldeação será, em média, 15 minutos mais rápida.

Outra medida fundamental para que o trem expresso pudesse chegar em definitivo a Mogi das Cruzes, foi a construção do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, e a entrega dos túneis da área central, inaugurados em 2016 e 2017.

O fato é que hoje será um dia especial marcado pelo fim de um grande “transtorno, que atormentada os passageiros”. Os usuários ganham preciosos minutos para chegar aos seus destinos com mais comodidade e conforto.

Os passageiros da CPTM, sem dúvida, agradecem a solução de um problema tão antigo que agora se resolve com trabalho do governo do Estado após muita reivindicação da sociedade e de representantes políticos da região.