Frota de resgate

O início do ano, marcado por fortes chuvas, foi palco de tragédias em praticamente todo o País.

Tanto os bombeiros, como a Defesa Civil tiveram muito trabalho para atender as milhares de ocorrências por todo o Brasil.

O Alto Tietê também não escapou dos inúmeros problemas de enchentes, inundações e até desmoronamento de residências situadas em áreas de risco.

Reforçar o trabalho das equipes é importante. Ontem, o governo do Estado fez a entrega, de 56 novas viaturas para modernizar a frota e reforçar o trabalho do Sistema de Resgate do Estado, composto pelo Corpo de Bombeiros, Grupo de Resgate (Grau) e Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo.

Segundo o governo, essa é uma oportunidade que está materializada nos 56 veículos que estão sendo entregues: de resgate e salvamento, dos quais 50 viaturas atenderão a todas as regiões do Estado e seis viaturas de salvamento aquático.

Para a entrega dos veículos, o Estado investiu R$ 16,9 milhões, sendo R$ 1,3 milhão pela Secretaria da Segurança Pública, para a aquisição de seis Unidades de Resgate e Salvamento Aquático (URSA), e R$ 15,6 milhões pela Secretaria da Saúde, para a compra de 60 viaturas de Unidade de Resgate (UR), das quais 50 já estão disponíveis e outras 10 serão entregues até o fim do primeiro semestre deste ano.

Segudo o governo do Estado, as 56 novas viaturas entregues serão distribuídas regionalmente. Nove serão para a capital, nove para a Grande São Paulo, oito para o Litoral Norte e Sul e 30 para o interior do Estado. A distribuição das demais viaturas será definida posteriormente.

Já a Secretaria da Saúde adquiriu viaturas dos modelos Sprinter (Mercedes Benz), que serão utilizadas no trabalho terrestre do resgate. Os outros dez veículos – seis Unidades de Suporte Avançado, dois caminhões do tipo rollon/rolloff, uma van e uma picape – serão usados em casos mais graves e no transporte de medicamentos, alimentos, roupas, barracas e outros materiais, bem como dos profissionais.

O Alto Tietê ficará na expectativa de receber essas viaturas para reforçar o atendimento.

O trabalho, não somente na segurança pública, mas também em setores essenciais como a saúde, vão garantir ao cidadão comum um atendimento mais digno e eficaz.