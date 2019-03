A Constituição Federal diz que a segurança é dever dos Estados. Mas, os municípios contribuem sensivelmente com suas guardas municipais, principalmente quando eles realizam um trabalho eficaz na ajuda do combate ao crime.

As GCMs são tão importantes que existem no Congresso Nacional projetos tentando transformar as corporações em “polícia municipal”.

O debate em torno do assunto ainda vai render muitas discussões. O fato é que a população brasileira, como foi constantado na última eleição, já elegou a segurança como uma das grandes prioridades, ao lado da saúde, educação e emprego.

Em Suzano, a Guarda Municipal vem trabalhando no combate ao crime, contribuinte com o trabalho da polícia.

Suzano firmou, anos passados, parcerias com outros municípios, como Campinas, e conseguiu armas para reforçar o trabalho da guarda.

Ontem, o trabalho da GCM de Suzano foi novamente colocado à prova por conta de ocorrências registradas em pouco tempo na cidade.

Segundo a Prefeitura, as equipes da GCM de Suzano atenderam a três flagrantes em seis horas.

Foram duas tentativas de furto e um tráfico de drogas, que resultaram no encaminhamento de cinco acusados para as autoridades da Polícia Civil e na apreensão de entorpecentes e veículos

O trabalho vem sendo realizado pela Guarda Civil Municipal de Suzano vem trazendo bons resultados para a cidade.

Pelo levantamento divulgado pela Prefeitura, só para se ter uma ideia, nesse período de seis horas, da noite de quarta (06/3) até a manhã de ontem, a GCM de Suzano atendeu a três ocorrências de crimes.

Os casos resultaram no encaminhamento de cinco acusados para as autoridades da Polícia Civil e na apreensão de drogas e veículos.

A primeira ocorrência foi registrada às 22h15 de quarta-feira.

Um agente da GCM que estava na sede da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, no Parque Residencial Casa Branca, ouviu um barulho de metal sendo serrado vindo do Pátio de Veículos de Suzano, que fica próximo dali, na Rua Getúlio Moreira de Souza, e acionou uma equipe para averiguar a situação.

A segunda ocorrência foi atendida por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) à 0h30 de ontem.

Os GCMs foram até o local indicado e dentro do imóvel encontraram um indivíduo, que logo foi contido e imobilizado.

O trabalho da guarda mostra que os municípios podem contribuir para a segurança pública, apesar das grandes dificuldades que as autoridades enfrentam para coibir as práticas delituosas.