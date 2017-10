Apesar de ser deixada em segundo plano pela administração de muitas cidades e municípios brasileiros, a iluminação pública é extremamente necessária para o bem estar da população.

Os motivos são muitos. O assunto foi alvo dos debates nas ultimas eleições e se mostra cada vez mais de conhecimento público.

Os benefícios que um bom planejamento de iluminação pública traz para a população são inúmeros. Além de trazer maior segurança, reduz a criminalidade e permite que todos usufruam do espaço público, principalmente, no período noturno.

A iluminação pública é o fornecimento de energia elétrica para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público, monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico cultural ou ambiental localizadas em áreas públicas. Além de fontes luminosas de uso comum e livre acesso. Ela facilita o tráfego de pessoas, veículos e demais meios de transporte em ruas e avenidas, evitando acidentes, como batidas de carro e atropelamentos, e valoriza a beleza dos locais. Enfim, os benefícios são numerosos e, principalmente, melhoram a imagem e a maneira como uma cidade é vista, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da população.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a concorrência pública de Suzano para a expansão do sistema de iluminação pública deverá anunciar a prestadora do serviço em 25 de outubro, dia em que os envelopes serão abertos. A Prefeitura deverá investir até R$ 4.957.407,33 na iniciativa.

De acordo com a municipalidade, a concorrência publicada aberta anteriormente precisou ser alterada em resposta a apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), na sessão do tribunal pleno de 07 de dezembro de 2016, sendo o principal ponto a limitação dos serviços de expansão do sistema de iluminação pública.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças explica que por conta disso, a nova licitação da Prefeitura de Suzano para o tema prevê, agora, a operação e a manutenção da iluminação pública. Ou seja, serviços a serem prestados pelo vencedor do certame. O edital publicado pela administração municipal deixa claro, desta vez, que a empresa vencedora deve ser responsável pela operação e manutenção da iluminação pública em todo o município.

A iluminação utilizada nos locais públicos fornece algum tipo de segurança aos cidadãos? Na verdade, este é o objetivo da iluminação pública, que, além de zelar pelo tráfego de pessoas a qualquer hora, permite também o lazer noturno e mantém seguros locais de movimento.

Para tanto, é necessário que a luz nas avenidas, alamedas e caminhos seja eficiente, já que, desta forma, fornece ao pedestre visão privilegiada do que está presente à sua volta.