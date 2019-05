O Imposto de Renda (IR) é o tributo mais “famoso” do País. Ele é federal e, como diz o nome, insere sobre a renda.

Desde o início do prazo,o governo federal solicita aos trabalhadores e empresas que informem para a Receita Federal quais são ganhos anuais. A renda é tributada no momento do recebimento.

Na edição de ontem, o DS publicou matéria informando que o prazo para declarar o Imposto de Renda 2019 se encerraria ontem. Até a noite do último domingo, 205.027 declarações haviam sido feitas em toda a região do Alto Tietê.

A previsão era de que 246.667 declarações fossem feitas na região em 2019. Quase 4 mil a mais em comparação com os 242.721 declarados em 2018.

Para este ano, ainda faltam 37.694 contribuintes para declarar o IR.

Mogi das Cruzes foi a cidade com maior número de declarações até o momento, com 71.478 impostos. Suzano aparece em segundo, com 40.318 declarações feitas e Itaquaquecetuba figura logo atrás, com 30.867 declarantes. Apesar da expectativa de aumento em comparação com 2018, a situação não deve mudar muito. Com o fim do prazo se expirou, a tendência é que fique mais difícil a situação para as pessoas que não declararam. As pessoas estão sujeitas à multa.

No começo de 2017, a Receita resolveu facilitar a vida das pessoas e desenvolveu um programa para preencher os campos e áreas específicas com suas informações.

Assim, gerou um documento que é a declaração pessoal de todas as grandes ações financeiras do ano.

Só para se ter uma ideia, um escritório no centro de Suzano recebeu mais procuras nos últimos dias, antes do fim do prazo. O aumento foi de 10% com relação a 2018.

A reportagem mostrou que alguns escritórios tiveram um aumento significativo nas últimas semanas.

Em nível nacional, mais de 3 milhões de contribuintes ainda não enviaram para a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.

De acordo com o boletim divulgado pela Receita, até as 10 horas de ontem, 27.344.190 documentos foram recebidos pelos sistemas da Receita.

Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, a expectativa era de que 30,5 milhões de contribuintes entregassem a declaração dentro do prazo, que se encerrou às 23h59m59s de ontem.

Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido, alerta a Receita Federal.