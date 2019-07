Inspeção de radares

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Nas últimas semanas tem feito um trabalho importante na aferição de radares em rodovias da região.

O Ipem representa o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) no Estado de São Paulo.

Executa serviços essenciais para proteção do cidadão paulista em suas relações de consumo e exerce a verificação e fiscalização.

Nesta semana, o Ipem inspecionou dois radares na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Ambos foram aprovados e não apresentaram irregularidades. Os radares inspecionados foram no km 60, próximo ao bairro Vila Fátima, e no km 66, próximo à Estrada do Samuel.

As inspeções são realizadas juntamente com a empresa responsável pelos radares, a Consórcio SVS.

O controle de velocidade por radar é importante para o centro urbano, principalmente porque a alta velocidade é a maior causa de atropelamentos e de acidentes com ciclistas. O monitoramento eletrônico é essencial.

Quando apresenta irregularidades, como marcar a velocidade falha, o Ipem lacra o equipamento e exige da empresa o conserto.

Quando existe problema no radar, mas que não prejudique o motorista, o equipamento é mantido em funcionamento e a empresa faz a manutenção.

O Ipem-SP já verificou, ao todo, outros cinco radares da cidade.

Em nenhum deles foi constatado problemas que pudessem prejudicar os motoristas.

Os trabalhos de inspeção devem prosseguir, principalmente para evitar também a reclamação de motoristas. Uma parte desconfia dos equipamentos acreditando que as ‘medições’, muitas vezes, não são as apontadas para justificar a aplicação de multas.

Não há dúvida de que os radares são importantes para garantir uma certa segurança no trânsito para o pedestres. E, também, para evitar acidentes.

Mas é importante também que esses equipamentos funcionem, de maneira justa.

Desta forma, a aferição é, sem dúvida, um trabalho importante que garante também a boa funcionalidade e, no futuro, riscos de a operação dos equipamentos seja questionado na Justiça.

Alvos de diferentes opiniões tornaram-se populares pela função exercida na prática de flagrarem motoristas que insistem em cometer abusos e não observar as indicações legais (leis) de trânsito do País.

No Brasil, desde que começaram a ser empregados para a diminuição de acidentes e mortes no trânsito em 1999, os radares, de fato, proporcionaram uma significativa redução no número de acidentes e mortes viárias.