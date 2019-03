Lance Livre 09-03-2019

Marcha de

Prefeitos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio das 27 entidades estaduais, convida prefeitos, secretários, vereadores e profissionais ligados à administração municipal - para a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Participação

pequena

Segundo a Coluna Lance Livre apurou ontem, no entanto, a participação do Alto Tietê deve ser pequena.

8 a 11 de abril

Neste ano, o evento ocorre de 8 a 11 de abril no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Associações

Representantes das Associações e Federações estaduais do País compõem o Conselho Político da CNM. As informação são do site da Confederação de Municípios.

Sete mil

As edições anteriores do maior evento em número de autoridades políticas da América Latina e do Caribe contaram com mais de sete mil pessoas, sendo quase dois mil prefeitos.

Cota

A cota de 30% para mulheres nas eleições proporcionais deverá ser cumprida por cada partido em 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fim das coligações

Com o fim das coligações, no ato do pedido de registro de candidaturas, cada legenda terá de indicar as filiadas que concorrerão no pleito.

Emenda

A Emenda Constitucional (EC) nº 97/2017 vedou, a partir de 2020, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, assembleias legislativas e câmaras municipais.

Principais reflexos

Um dos principais reflexos da mudança se dará no ato do pedido de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral, especialmente porque, com o fim das coligações, cada partido deverá, individualmente, indicar o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer no pleito.