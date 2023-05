Liderança no emprego

Novos números sobre a geração de empregos formais mostrou novamente Suzano na liderança no Alto Tietê.

Os dados são do mês de março, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Os números divulgados mostram que foram criados 612 postos. O DS trouxe, na semana passada, reportagem sobre o assunto.

Entre os segmentos econômicos analisados, o setor de Serviços é o que apresenta o maior volume de vagas formais geradas, com 412 no total, o que representa 67,3%, seguido do Comércio, com 99 (16,1%); Construção, com 85 (13,8%); Indústria, com 14 (2,28%); e Agropecuária, com duas (0,32%).

Com os números de março em alta, a cidade fecha o primeiro trimestre de forma positiva, estabelecendo a criação de 702 postos de trabalho nestes três primeiros meses. Para o início do segundo trimestre, a expectativa é que estes números se mantenham em alta, como explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

Trata-se de um número importante para garantir o desenvolvimento e abertura de novas oportunidades de trabalho com carteira assinada.

A Prefeitura de Suzano tem objetivo de fomentar a geração de emprego e criar condições para que as empresas venham para cá e que a mão de obra também se estabeleça na cidade.

As iniciativas citadas objetivam trazer um efeito imediato para a população. Em relação ao projeto Suzano Mais Emprego, os interessados podem consultar as vagas por meio do link bit.ly/suzano-emprego e enviar os currículos pelo e-mail suzano.vagas@gmail.com em arquivos Word ou PDF, ou entregá-los presencialmente no Centro Unificado de Serviço (Centrus), das 8 às 17 horas, em dias úteis. Uma das unidades está localizada no centro da cidade e a da região norte fica no interior do Supermercado Nagumo do Jardim Dona Benta (avenida Francisco Marengo, 2.301).