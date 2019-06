Manutenção de praças

Com o crescimento desordenado das cidades, é notório o fato de que as áreas verdes estão desaparecendo perante a construção de moradias (irregulares) em áreas de preservação ou onde antes ficavam situados espaços de concentração de arvores e plantas.

As pessoas que acabam por invadir tais áreas não têm opção frente a grande especulação imobiliária que ocorre em cidades de grande porte e que eleva o valor dos imóveis e dos aluguéis.

A preservação da vegetação contida nas praças espalhadas pela cidade passou a ser de suma importância. Praças são bens públicos de uso comum, que tem definição norteadora em nosso atual Código Civil.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que após reclamação de frequentadores das Praças centrais (João Pessoa e Expedicionários) de Suzano, a Prefeitura informou que projetos de manutenção e zeladoria dos locais estão sendo executados.

A reportagem mostrou que a Diretoria de Parques, Praças e Jardins da Prefeitura de Suzano é responsável por estes projetos e também por realizar manutenções e reformulações nas Praças centrais da cidade.

Nos demais bairros do município, a manutenção é feita pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

A Diretoria fez um levantamento em 2017 e Suzano conta com 87 praças, jardins e canteiros. Em diversos espaços públicos da cidade a Prefeitura, em parceria com a comunidade, realiza trabalhos que visam contemplar a revitalização destes espaços e também a elaboração de praças comunitárias.

De acordo com a Prefeitura, recentemente foram realizadas ações no Jardim Colorado, Jardim Europa, Jardim Nazareth, Jardim Varan e no distrito de Palmeiras.

A vegetação das praças auxilia na melhora da qualidade do ar, na redução do ruído produzido pelo elevado número de veículos que circulam na cidade, e contribui para diminuição do calor, evitando as chamadas “bolhas de calor”.

Em Suzano, além das ações, a diretoria municipal está em contato com empresas interessadas para a implantação do programa 'Adote uma Praça' na cidade, que tem como objetivo viabilizar termos cooperativos com instituições privadas para que melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas sejam feitas em praças públicas. As devidas medidas burocráticas estão sendo estudadas.

Segurança, iluminação e infraestrutura são os maiores pedidos dos frequentadores dos locais públicos no Centro. Daí a importância de tentar solucionar, cada vez mais, os problemas encontrados nesses locais.