As medidas de segurança sugeridas após o massacre na Escola Estadual Raul Brasil vão desde a presença de policiais da reserva nas escolas, como sugeriu a Prefeitura de Suzano, até a implantação de detectores de metais nos prédios, conforme defendeu o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, e alguns deputados, como Estevam Galvão de Oliveira (DEM).

A possibilidade de detectores de metais abre novamente a discussão em torno da necessidade ou não dos equipamentos nas escolas.

A reportagem publicada pelo DS na edição de ontem mostra que o Conseg do Boa Vista vai encaminhar ofício ao Governo do Estado - Secretarias de Segurança e Educação - cobrando a instalação dos equipamentos.

Pelo Brasil, a instalação de detectores de metais vem sendo reivindicado em outras regiões do Estado e do Brasil.

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, apresentou projeto pedindo a instalação dos detectores de metais nas escolas e universidades públicas de Mato Grosso do Sul.

A proposta de Zé Teixeira garante a implantação dos equipamentos nos acessos aos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior da rede pública de ensino, com mais de 250 alunos ou acadêmicos, por turno, nas cidades com mais de 50 mil habitantes.

Na semana passada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou a revisão dos procedimentos de segurança nas 5,3 mil escolas da rede estadual e a elaboração de um projeto para reforçar a proteção dos colégios mais vulneráveis.

As aulas em todas escolas públicas estaduais e municipais de Suzano ficaram suspensas até sexta-feira 15.

Segundo a Secretaria de Educação, está sendo revisado os procedimentos com orientação de especialistas para saber o que pode fazer do ponto de vista da segurança.

Em 2011, após a tragédia ocorrida no Rio de Janeiro no dia 7 de abril, quando 11 crianças foram assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, o então deputado federal Sandro Mabel (PR-GO) defendeu a aprovação de urgência da instalação de máquinas de raio-x na entrada de todas as escolas públicas e privadas.

É importante que todos os procedimentos possam ser tomados de forma coerente, garantindo o acesso do estudante à escola com tranquilidade.

Nesse momento, no entanto, é importante que os projetos não fiquem somente na discussão, mas que sejam colocados em prática.

A tragédia de Suzano deixa marcas profundas e deve servir como lição para providências sejam tomadas para que não vejamos nunca mais cenas tão tristes.