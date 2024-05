Moradias em Suzano

Na semana passada, Suzano recebeu boa notícia em relação à habitação popular com a confirmação de que a cidade será contemplada com 120 novas moradias.

Serão construções por meio do programa “Casa Paulista”, por meio de Carta de Crédito Imobiliário (CCI).

De acordo com informações da Prefeitura, a modalidade atende aos que estão no perfil do programa, sendo famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa Econômica Federal. O valor do benefício varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel. O restante do valor do imóvel deve ser financiado junto à Caixa.

As políticas habitacionais são conjuntos de ações públicas governamentais que visam à melhoria das condições de habitação das pessoas cidadãs, bem como a promoção do acesso à moradia de qualidade.

A implementação de projetos e programas na área contribuem de forma direta para atender as famílias, sobretudo, carentes.

Essas políticas também buscam combater a precariedade habitacional, situação em que muitos brasileiros, infelizmente, se encontram.

As medidas, quando aplicadas, podem incluir programas de construção ou reforma de moradias, isenções fiscais para aquisição ou locação de imóveis, entre outras medidas coerentes à situação da população.

Para a escolha de Suzano como uma das beneficiadas, o Poder Executivo estadual cruzou dados de Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH), número de domicílios em áreas de risco e índice de necessidade de investimentos, que considera recursos disponíveis em cada área para enfrentar desafios relativos à habitação e ao desenvolvimento urbano. Com esses indicadores, executando uma análise técnica, houve uma distribuição proporcional para o atendimento dos pleitos das prefeituras e do cadastro de construtoras e incorporadoras que terão subsídios do “Casa Paulista”.

No total, houve o credenciamento de 13.312 unidades na modalidade, em 61 municípios.

Para as 120 moradias anunciadas a Suzano, bem como para as demais deste programa, os próximos passos serão dados pelas construtoras responsáveis, que terão nove meses para utilizar os cheques.

O projeto para Suzano vai ajudar a realizar o sonho de 120 famílias suzanenses de terem a casa própria.

É um projeto flexível que permitirá que as pessoas consigam, com a carta de crédito, ter a tão sonhada casa própria.