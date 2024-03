O DS trouxe nesta quarta-feira reportagem sobre os números de mortes no trânsito na região.

O número preocupa, pois a região vê crescimento de mortes nas estradas e ruas.

Segundo reportagem do jornalista Fernando Barreto, o Alto Tietê registrou aumento de 73,6% no número de mortes no trânsito, com 33 vítimas entre janeiro e fevereiro deste ano.

No mesmo período do ano passado foram 19.

Os dados são do Infosiga e divulgados mensalmente.

Somente nos dados de fevereiro a região também teve aumento, de 41,6%. Foram 12 vítimas ano passado e 17 no último mês.

Das dez cidades da região, seis tiveram aumento no número de mortes.

O maior crescimento percentual foi em Mogi, com 200% a mais de óbitos. Os números saltaram de quatro para 12 vítimas. Nos dados de fevereiro, apenas, o crescimento foi de 150%, passando de duas para cinco vítimas.

Outra cidade com crescimento foi Itaquá, que passou de seis para sete vítimas.

Apenas três cidades tiveram redução.

O maior foi em Guararema, que caiu 50%, passando de duas para uma vítima. Em fevereiro a queda foi de duas para zero óbitos.

Suzano caiu em 25%, passando de quatro para três homicídios. Em fevereiro caiu de três para duas.

Sem dúvidas o poder público precisa conscientizar mais a população. Primeiro alertar sobre os riscos de dirigir em alta velocidade, mas também dirigir sob efeito de drogas ou álcool.

Por isso, o poder público deve investir em campanhas diárias e não apenas em maio, quando é comemorado o “maio amarelo” e em que são realizados campanhas.

A conscientização deve ser um dos caminhos, mas também a punição mais severa para quem cometer acidentes por uso de substâncias deve ser mais rigoroso.