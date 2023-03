O novo Bolsa Família, segundo o governo, prevê um aumento no valor médio do benefício e a inclusão de mais famílias vulneráveis. A medida visa reduzir a desigualdade social e promover o desenvolvimento econômico do País. O anúncio foi feito durante um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença de autoridades e representantes de entidades sociais.

De acordo com informações do Governo Lula, o novo Bolsa Família terá como público-alvo as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, que vivem com uma renda familiar mensal per capita de até R$ 218.

É um dos programas importantes de distribuição de renda para atender os mais carentes.

Nesta semana, o DS publicou reportagem, com base em dados da Prefeitura de Suzano, mostrando que o novo ‘Bolsa Família’ vai injetar mais R$ 2,1 milhões na economia da cidade. Um valor importante para garantir um fortalecimento financeiro.

Só para se ter uma ideia, das 24 mil famílias que integram o programa, 14 mil serão impactadas com as mudanças feitas pelo governo federal; quem estiver com o cadastro desatualizado deve procurar o CadÚnico.

O retorno ao nome original do programa “Bolsa Família” do governo federal, que substituirá o Auxílio Brasil, promoverá um incremento de 15% nos recursos hoje repassados aos beneficiários residentes em Suzano. Serão concedidos no mínimo R$ 600 por família, além de R$ 150 a mais por criança de até 6 anos. Ainda haverá o acréscimo de R$ 50 a familiares que possuem entre 7 e 18 anos e R$ 50 adicionais para gestantes.

A ideia é que o novo Bolsa Família possa contribuir para a redução da desigualdade social e para a melhoria das condições de vida dessas famílias. Cabe destacar que a distribuição dos pagamentos será centralizada nas mulheres chefes de família.

A Medida Provisória (MP) com o novo “Bolsa Família”, publicada na quinta-feira da semana passada (02/03), determina que terão acesso aos pagamentos os núcleos familiares com renda de até R$ 218 por pessoa. Em Suzano, das 24.136 famílias que integram o programa, 14 mil serão afetadas com as mudanças, beneficiando 8 mil crianças, 18 mil adolescentes e mil gestantes. Considerando as novas variáveis, deverão ser repassados para o município, aproximadamente, R$ 2,1 milhões a mais por mês. O acréscimo nos valores recebidos pelos moradores indicam um impacto positivo na economia dos bairros, uma vez que a maioria das famílias deverão consumir os produtos vendidos nos comércios locais e, dessa forma, contribuir com o desenvolvimento dessas regiões.