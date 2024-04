O desafio de tentar resolver as questões da saúde passa por todas as esferas: municipal, estadual e federal. Nesta semana, o governo estadual anunciou o fortalecimento da assistência aos usuários da rede pública de saúde. Ao menos 386 novos leitos em hospitais estaduais na capital e na Grande São Paulo vão ser criados. As vagas serão ativadas de forma gradativa nos próximos meses, começando com a operação imediata de 28 leitos no Instituto Emílio Ribas. O anúncio foi feito no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A distribuição dos equipamentos levou em conta o planejamento estratégico para otimizar o atendimento e melhorar a prestação de serviço do SUS (Sistema Único de Saúde). Somente no HC, serão 200 vagas a mais. Os leitos também serão ativados no Instituto Emílio Ribas e Hospital Heliópolis, ambos na capital, e no Hospital Regional de Osasco. O reforço vai ajudar a desafogar unidades que enfrentam picos de atendimentos devido a casos de dengue e doenças respiratórias como Covid-19 e gripe. De acordo com o Estado, os novos leitos no HC vão atender a todos os institutos, incluindo o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e viabilizar mais 4,8 mil internações por ano. O HC, que completa 80 anos na próxima sexta-feira (19), também ganhará 12 novas salas cirúrgicas totalmente modernizadas que vão permitir aumento de 8,8 mil procedimentos de alta complexidade por ano.

Para garantir a distribuição equitativa das novas vagas, também haverá ativação de 56 leitos no Instituto Emílio Ribas. Do total, 28 vagas têm operação imediata para atendimento exclusivo a casos complexos de dengue. Outros 100 leitos serão entregues no Hospital Heliópolis, na zona sul da capital, e mais 30 no Hospital Regional de Osasco. A expansão dos serviços de saúde com atendimento de qualidade é um compromisso da gestão estadual com a população. Desde janeiro de 2023, a Secretaria de Saúde abriu 1,7 mil novos leitos hospitalares, com 230 vagas de UTI. Com a ativação total dos leitos anunciados nesta quarta, serão mais de 2 mil novas vagas para internação na rede estadual.