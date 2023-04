O sonho do terminal de ônibus

No domingo, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), assinou a ordem de serviço para a construção do terminal de ônibus no distrito de Palmeiras (leia reportagem completa na editoria de Cidades).

Trata-se de mais uma avanço importante no setor de mobilidade e transportes em Suzano.

Essa era uma reivindicação antiga da população do distrito que começa a ser concretizada.

O equipamento inédito ficará na Estrada do Koyama e terá capacidade diária para o atendimento de 11 mil passageiros, contemplando uma área de 1,2 mil m².

Não há dúvida de que o lançamento representa importante avanço na mobilidade urbana para a região, sendo um projeto muito aguardado pelos moradores.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas no prazo de 24 meses, com execução pela PS Engenharia.

O Distrito de Palmeiras é, sem dúvida, um importante localidade em Suzano. Só para lembrar foi nas proximidades, mais especificamente no Baruel, onde se iniciou Suzano.

Suzano é uma cidade que cresce cada dia mais e o avanço observado na região norte também reflete na região sul, com um desenvolvimento pujante sem deixar de lado a essência do distrito, que reúne dezenas de bairros.

O novo terminal da cidade também será gerido por meio de concessão, sob responsabilidade da empresa Radial Transporte.

O espaço será equipado com guarita, baia coberta e plataformas de embarque e desembarque de passageiros.

Como disse o prefeito, na semana passada, “a construção do terminal marca um novo cenário no distrito, sendo o pontapé inicial para que possamos viabilizar mais desenvolvimento na região”.

Em uma localização adequada, o terminal rodoviário vai contribuir para a promoção de uma mobilidade mais sustentável, garantindo o acesso de um maior número de pessoas ao sistema de transporte e aumentando a eficiência desse sistema.

Era uma promessa antiga da atual administração de Suzano que agora se concretiza.

Ao possibilitar a transferência eficaz e segura dos passageiros no início ou fim de suas viagens, o terminal contribui para o “bom funcionamento do trânsito nas cidades, otimiza o uso e a ocupação de espaços urbanos e equipamentos públicos e aumenta a segurança das ruas em seu entorno”, dizem especialistas.