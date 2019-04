Operação nas estradas

Começa amanhã a Operação Páscoa 2019 da Secretaria de Logística e Transportes (SLT).

O DS traz reportagem, na edição de hoje, mostrando que a Polícia Rodoviária preparou esquema especial para tornar mais ágeis os serviços prestados aos usuários das rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e melhorar a fluidez de tráfego.

A expectativa é de que 40 mil carros passem pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) em direção ao litoral.

O esquema operacional se estenderá até domingo (21), já que durante o período são esperados mais de 620 mil veículos seguindo viagem em direção ao Oeste Paulista, Região Serrana de Campos do Jordão e Litoral Paulista.

A expectativa de tráfego está concentrada nas rodovias Manoel Hyppólito Rego, Padre Manoel da Nóbrega, Dom Paulo Rolim Loureiro, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Raposo Tavares, que integram a Operação Páscoa.

No entanto, o reforço em guinchos, viaturas de inspeção, socorro mecânico e veículos de apoio acontecerá em todas as rodovias estaduais não concedidas.

Nas estradas - além de contar com reforço no efetivo de profissionais em serviço, os usuários das rodovias paulistas terão ao seu dispor 74 caminhonetes de inspeção, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados e 124 veículos de apoio ao tráfego.

Com a intensa movimentação nas estradas, além das viaturas percorrendo as rodovias, o tráfego também será monitorado pela Central de Operação e Informação do DER. Para tanto, foram implantadas 234 câmeras de monitoramento, 59 painéis de mensagem variável e 72 contadores de veículos.

É importante que os motoristas que vão viajar fiquem atentos às recomendações da Polícia Rodoviária para evitar acidentes.

Para que o motorista possa planejar a sua viagem, o DER-SP mapeou horários onde o tráfego será menor, já que a expectativa é de grande movimento nas rodovias paulistas. Amanhã, os horários com menor movimento nas estradas serão da 0h às 7h.

No Alto Tietê, a Rodovia Mogi-Bertioga será a principal via de descida para o litoral.

