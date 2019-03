Parceria com a China

Brasil e China sempre “conversaram”. O País se tornou o maior parceiro comercial do Brasil em 2009.

Muitos especialistas consideram a China como um dos "parceiros de negócios comerciais mais promissores do Brasil e um aliado estratégico, devido a demanda rapidamente crescente por matérias-primas e produtos agrícolas.

O comércio bilateral cresceu de 6,7 bilhões de dólares em 2003 para 36,7 bilhões de dólares em 2009.

China e Brasil cooperam economicamente em vários projetos, como o Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, preparado desde 1988 e que em 1999 e 2002 construiu com sucesso dois satélites que fornecerão informações importantes sobre recursos naturais. Além disso, a empresa International Satellite Communications Company (INSCOM) foi criada como uma joint venture.

Outro projeto no âmbito do Satélite de Recursos Terrestres é a construção do Porto do Açu, perto do Rio de Janeiro, Vitória e Campos dos Goytacazes, que pode lidar com navios Chinamax para importação e exportação de matérias-primas.

O investimento chinês no Brasil tem abordagens estratégicas para consolidar o papel da China na economia brasileira, isso cria alavancagem econômica, amplia a zona de influência de empresas chinesas no Brasil e aumenta a interdependência.

Os investimentos chineses no Brasil estão concentrados principalmente nos setores de energia, mineração, siderurgia e petróleo.

Essa importante parceria nacional tem sido levada também para os municípios.

Suzano iniciou conversas parafechar parcerias com esse país.

Ontem, a comitiva de empresários da China, da região de Beijing, Capital daquele País, foi recebida pela Prefeitura de Suzano na manhã de ontem.

O encontro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e teve por objetivo fomentar negócios com o município (O DS traz reportagem sobre o assunto na editoria de cidade). O vice-prefeito Walmir Pinto esteve à frente da recepção ao grupo.

Suzano completa 70 anos de emancipação político-administrativa, dia 2 de abril.

A cidade ainda é jovem, porém em expansão, e com uma localização privilegiada, próxima à capital paulista, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e ao Porto de Santos. Segundo a Prefeitura, a China é uma grande parceira do Brasil e existe interesse nesta ação conjunta para avançarmos em diversos setores.

A parceria, sem dúvida, é importante para garantir de mais empregos e aumento da economia para o município.

A geração de novas oportunidades abre possibilidade de reforçar a economia local.